152 Pfund Karpfen für Fürstbischof von Galen

Als die Stadt noch ein eigenes Schiff hatte, setzte es der damalige Rat nicht nur für verschiedene Transportzwecke ein, sondern auch fürs Fischen. Karpfen, Neunaugen, Hechte – die gab es reichlich. Wenn mal wichtiger Besuch nach Warendorf kam, 1652 zum Beispiel, dann holten die Pförtner aus Ems, Teichen und Stadtgräben auch schon mal 152 Pfund Karpfen, die Fürstbischof Christoph Bernhardt von Galen der Gast auf den Tisch bekam.

„Vom Fischfang in der Ems“ ist Norbert Funkens Betrag überschrieben. Es ist einer der Artikel in der Rubrik zur Geschichte des 15. bis 19. Jahrhunderts, die in den aktuellen „Warendorfer Schriften“ des Heimatvereins stehen. Band 47/48, wieder herausgegeben von Prof. Dr. Paul Leidinger, ist 184 Seiten stark und jetzt im Handel.

Das Buch, das stellte Vereinsvorsitzende Mechtild Wolf am Montag im Tapetensaal des Bürgerhauses Klosterstraße heraus, verkaufe sich gut. Als Paul Leidinger noch Wolfs Amt innehatte, erschien 1971 die erste Ausgabe. Mit der nächsten – alle zwei Jahre aufgelegten – gebe es also eine Jubiläumsausgabe.

„ Kuno Stierlin war eine schillernde Persönlichkeit. Kuno Stierlin war eine schillernde Persönlichkeit. “ Mechtild Wolf

Neben dem Fischfang, den alte Ratsrechnungen dokumentieren, widmet sich ein weiterer Beitrag den Handelsbeziehungen, die – vor allem jüdische – Kaufleute vor Jahrhunderten auf den Send in Münster und andere Jahrmärkte führten. Alte Zeitungsanzeigen belegen, was Händler wie die Jacobs, die Windmüllers oder Levi Leffmann anboten.

In die jüngerer Vergangenheit führt Klaus Gruhns Text über den Theaterverlag Franz Wulf, dessen Katalogtitel aus den 1920er Jahren auch auf dem neuen Schriftenband steht. Die Jahre unter der britischen Militärregierung zwischen 1945 und 1949 im Kreis Warendorf waren Thema für Jürgen Gojny, während Paul Leidinger der Städtepatenschaft zwischen Reichenbach und Warendorf einige Seiten widmet. Über Warendorfer „Exilanten“ wie Jacob Sally Katzenstein (1864 bis 1921) und Warendorfs Ehrenbürger Heinrich Blum geht es im Kapitel „In Warendorf geboren, in der Ferne gewirkt“.

Die Bedeutung jüdischer Kaufleute

Ein zunehmend präsentes Thema – neu ins Werk aufgenommen – ist der Bereich „Warendorf und die Eine Welt“. Drei Autoren stellen hier die Arbeit für Entwicklungsländer in der Pfarrei St. Laurentius, die Aktion Kleiner Prinz und die Partnerschaft mit Walewale in Ghana näher vor.

Im halben Zeittakt der „WS“ erscheint der Kiepenkerl. Unter Redaktionsleitung von Gisela Gröne stehen hier jeweils die neuesten Dinge aus dem Leben des 450 Mitglieder starken Vereins, aber wie auch in den Schriften Aufsätze. Mechtild Wolff etwa hat sich um die ihrer Schilderung nach „schillernde Persönlichkeit“ des Musikers Kuno Stierlin (1886 bis 1967) gekümmert. Dessen Vorfahren hatten die Löwen-Apotheke besessen, er war ein eigensinniger, aber hochbegabter Musiker mit umfangreichem Werk.

Matsche meistbietend versteigert

In einem weiteren Artikel beleuchtet Wolfgang Reisner den wahren Kern in der Binse, dass Geld nicht stinkt: Er war auf eine amtliche Bekanntmachung von 1842 gestoßen, in der der Magistrat den „bei der Reinigung der Stadtgräben gewonnene Moder“ an Ort und Stelle meistbietend versteigern wollte. Der Schlamm war damals bei den Warendorfern als Dünger für die eigenen Flächen begehrt, die Stadt hatte so schon ihr eigenes Recycling-System, bevor Stoffkreisläufe überhaupt so hießen.