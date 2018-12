Während sich ein Mitglied des Kirchenvorstandes am Mittwoch während einer Informationsveranstaltung, in der über die Nutzung des Pfarrheims der katholischen Kirchengemeinde St. Bonifatius als Vereinshaus diskutiert wurde, darüber wunderten, dass die Stadt über ein Haus verhandelt, das ihr noch gar nicht gehöre, sind auf höherer Ebene bereits Fakten geschaffen worden: Die Bezirksregierung hat der Stadt Warendorf aus dem Sonderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ 1,35 Millionen Euro bewilligt.

„Die Fördermittel werden für die Umnutzung eines Pfarrheimes zu einem Quartiers- und Vereinsheim am Marktplatz im Warendorfer Ortsteil Freckenhorst verwendet. Ziel ist es, eine neue Begegnungsstätte für die gesamte Bevölkerung zu schaffen, die Raum zum Lernen und zur Ausbildung gibt. In dem Gebäude sollen Vereine eigene Räume bekommen und damit das rege Vereinsleben im Ort unterstützt werden. Das Zusammenleben zwischen den Vereinen, Kulturen, Religionen und Generationen wird gefördert“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Bezirksregierung.

Von den zu erwartenden Baukosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro erhalte die Stadt Warendorf für dieses Projekt eine Förderung von 90 Prozent. Der Bund übernehme 75 Prozent. Das Land beteilige sich mit 15 Prozent. Der Eigenanteil der Stadt Warendorf liege bei 150 000 Euro.

Damit das Pfarrheim, an dessen Umnutzung auch die Kirche interessiert ist, zügig umgebaut werden kann, soll nun, so der Tenor während der Info-Veranstaltung am Mittwochabend, möglichst zügig ein Betreiberverein gegründet werden.