Freckenhorst ist im Vorweihnachtsmodus. Als Vorsitzender der Freckenhorster Werbegemeinschaft freute sich Christian Murrenhoff im Rahmen des zweitägigen Weihnachtsmarktes am Samstag auf dem Stiftsmarkt, dass inzwischen über 400 der von der Werbegemeinschaft unterstützten Stiftskirchen-Silhouetten hergestellt wurden. Deutlich besinnlicher als im Vorjahr ging die offizielle Eröffnung des Marktes am Samstag über die Bühne. „Ich möchte dazu aufrufen, dass wir das neue Jahr dazu nutzen, unsere Heimat und die Welt immer ein bisschen lebenswerter zu gestalten“, wünschte sich Christian Murrenoff.

Er dankte allen Vereinen, Gruppen und Gewerbetreibenden, dass sie sich für den Markt engagieren. Ganz besonders würdigte er den Einsatz der Freckenhorster Damen, die seit nunmehr 25 Jahren mit einem Losstand Geld für Frauen in Not sammeln. Unter anderem profitiert die Initiative „Medica Mondiale“ von diesem Engagement. Aber auch das Frauenhaus in Warendorf wurde in diesem Jahr wieder unterstützt. Im Rahmen des Marktes übergaben die Damen ihre Spende offiziell an die Vertreterinnen des Frauenhauses. „Wir freuen uns, dass der Freckenhorster Weihnachtsmarkt Quelle für so etwas Großartiges ist“, zeigte sich Murrenhoff beeindruckt von der Tatkraft der Damen und überreichte eine Spende der Werbegemeinschaft.

Mit Glühwein dankte Bürgermeister Axel Linke vielen eingeladenen Freckenhorster Ehrenamtlichen im Rahmen des offiziellen Eröffnungsrundgangs. Dabei besichtigte die Gruppe das Budendorf, zu dem vor allem etliche Vereine und Gruppen den Stiftsmarkt am Wochenende werden ließen. Mit dabei wieder viele bewährte Stände, wie der Plumstand des Nikolaus-Collegiums oder die Reibekuchen der Bürgerschützen-Könige. Neben der Tanne durften die Kinder am Feuer Stockbrot backen.

Neu dabei: Kinder durften sich mit einem großen Papp-Weihnachtsmann fotografieren lassen. Zahlreiche Musikvereine verbreiteten heimelige Stimmung. Den Auftakt bildete dabei der evangelische Posaunenchor zur Markteröffnung, erstmalig unterstützt von Chorsängerinnen.