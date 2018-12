Schon der Name Kleine Oper Bad Homburg machte neugierig, denn hier haben sich engagierte und überaus professionelle Musiker zusammengefunden, um sich Werke wie Mozarts „Zauberflöte“, Humperdincks „Hänsel und Gretel“ oder Wilhelm Buschs „Max und Moritz“ vorzunehmen.

Da passte eine Musicalübertragung von der Geschichte aus der Feder Carlo Gollodi von den Abenteuern des Pinocchio natürlich bestens ins Konzept. Aber was die begeisterten kleinen und großen Theaterfreunde am Sonntagnachmittag erlebten, ging über den Standard eines Musicals weit hinaus. Da erlebte man Opernsänger auf einem stilistischen Crossover durch die Musikgeschichte, erklangen vom Pianisten begleitet Melodien von Tschaikowski bis Mozart und Brahms. Mit Akribie und Feingefühl waren Pinocchio, Geppetto, die blaue Fee oder auch der kleine Kobold, der auf der Bühne des Theaters am Wall sein Unwesen trieb, entworfen.

Mit kleinen humoristischen Prisen war die Geschichte gewürzt, so dass neben dem „pädagogischen“ Anspruch auch die Unterhaltung nie zu kurz kam. Selbst aus dem Popbereich hatte so manche kleine Melodie den Weg in diese facettenreiche Inszenierung gefunden. Da verging die Zeit wie im Fluge, war man vom ersten bis zum letzten Moment ganz in der Geschichte und konnte vom dem lebendigen Spiel und der Musik einfach nicht genug bekommen.

Der pädagogische Ansatz – schließlich geht es in der Geschichte von Carlo Collodi ja auch um Faulheit, Lügen, Ungehorsam – wurde aber ohne den oft üblichen „erhobenen“ Zeigefinger präsentiert. Klare Entscheidungen fällen, Verantwortung für sein Leben übernehmen und seinen eigenen Weg gehen: Diese Botschaft vermittelte das Ensemble der Kleinen Oper Bad Homburg mit dieser lebendigen und farbenfrohen Inszenierung ganz exquisit.

Wenn spannende Unterhaltung auf so hohem künstlerischen Niveau präsentiert wird, dann findet sie immer ein begeistertes Publikum und das zeigte sich auch an diesem turbulenten Nachmittag. Der Dank gilt aber nicht nur den Akteuren für ihre überaus mitreißendes Spiel, sondern auch den Programmgestaltern vom Theater am Wall, die ein hochwertiges Angebot auch für die „jüngere“ Generation auf die Bühne bringen.