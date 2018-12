„Von Herzen“ war die Meditation überschrieben, die Kirche mit schwebenden Herz-Luftballonen geschmückt und mit farbiger Beleuchtung in Szene gesetzt. In den verschiedenen Gruppen trugen die Mädchen und Jungen des Vor-, Grund- und Konzertchores sowohl traditionelle als auch moderne und ungewöhnliche Lieder der Advents- und Weihnachtszeit vor. So sangen sie mit „Banuwa“ ein traditionelles Lied aus Afrika, den Klassiker „Es ist ein Ros’ entsprungen“ zu einer ungewohnten Melodie aus Speyer oder ein Sternsingerlied aus der Schweiz.

Die Besucher in den Kirchenbänken stimmten bei „O du fröhliche“ und „Kling Glöckchen“ auf Einladung freudig mit ein. Das Lied „Manchmal“ aus der Feder des Chorleiters Rainer Edelbrock, der Vor- und Grundchor leitet, sangen alle drei Gruppen gemeinsam.

Mit viel Energie und Freude dirigierten Edelbrock und Dorothee Prinz, Leiterin des Konzertchores, die Sängerinnen und Sänger. „Der Funke sprang über“, freute sich Karen Dudey, Vorsitzende, im Anschluss an das Konzert über die exzellente Leistung von Chor und Chorleitung und die gute Stimmung. Sie dankte Birgit Kreutz, die den Kinder- und Jugendchor am Klavier begleitete, sowie allen, die an Vorbereitung und Durchführung des Abends beteiligt waren.

Nachdem Pfarrdechant Manfred Krampe den Abschlusssegen gespendet hatte, staden die Jubilarehrungen an: Für fünfjährige Mitgliedschaft erhielten Sofia Arampakis, Zoe Dreger, Greta Dudey, Anna Heidebrecht, Dina Jakobi, Miriam Jasper, Gloria Karayaz, Katharina Pösentrup und Finja Walter Urkunde und Ehrennadel.

Am Sonntag (23. Dezember) lädt der Chor um 16.30 Uhr zum gemeinsamen Adventsliedersingen am Freckenhorster Schloss ein.