Zu dumm: Adresse auf wildem Müll

Im Großen und Ganzen „können“ die Warendorfer das Thema Müll: Sie wissen, wie welche Abfallart getrennt gehört und was sie zu welchen Bedingungen und Kosten wo loswerden können, wenn sie es nicht mehr brauchen. Ein knappes Dutzend Bürger hat das 2018 bisher nicht geschafft. „Ich habe 13 Bußgeldverfahren eingeleitet“, sagt Stefanie Schulden vom Sachgebiet Umwelt und Geoinformation der Stadt.

Dazu hat die Stadt ein Recht, und damit rächt es sich, wenn Menschen ihren Müll lieber in Straßengräben werfen, statt ihn am Baubetriebshof abzugeben. Übliche Bandbreite: Verwarn- und Bußgelder bis zu 500 Euro. „Wir könnten auch bis 5000 Euro“, erwähnt Baudirektor Peter Pesch beinahe beiläufig im WN-Gespräch.

Erwischt werden die Müllsünder in der Regel, weil sie nicht gründlich genug waren und die eigenen Adressen mit weggeworfen haben – auf Briefumschlägen, Schreiben oder anderen Gegenständen.

Sobald Bürger bei der Stadt den Hinweis geben, dass jemand wieder den öffentlichen Raum als persönliche Abfallhalde genutzt hat, schicken Stefanie Schulden und ihre Kollegen Mitarbeiter hinaus. „Die Jungs haben immer eine Kamera dabei und wissen genau, wonach sie suchen müssen.“

Gegen Jahresende wird die Statistik im Sachgebiet langsam komplett. Rund 100 Einsätze wegen „wilden“ Mülls gebe es im Jahr, zählt die Fachfrau im Alten Lehrerseminar auf. Das Vergehen kostet zwar verhältnismäßig selten die Verursacher etwas. Dafür trägt jeder den Mehraufwand, den Peter Pesch mal kurz zusammenrechnet: „Man kann schon sagen, dass die Allgemeinheit jährlich mehrere zehntausend Euro bezahlt. Weil es wenige gibt, die meistens kostenlose Angebote nicht nutzen.“ Alte Fernseher zum Beispiel stehen gerne mal am Containerstandort, statt gratis zum Betriebshof gebracht zu werden. „Wir holen sie ja sogar ab“, wirft Susanne Schulden ein. Hilft aber nicht immer.

Mehrere 10 000 Euro Schaden für die Allgemeinheit

Allein 2017 hat die Auswertung von Stefanie Schulden ergeben: 75 400 Kilogramm Müll haben ihre Teams aus den Ecken von Containerplätzen geholt, der dort nicht hingehörte. 75 Tonnen – bei 61 Euro, die die Stadt je 1000 Kilo dafür bei der Deponie bezahlt, ist das teuer für die Bürger. Denn die zahlen diese Art der Entsorgung – nicht nur an den Containern – über ihre Gebühren.

Apropos Containerstandorte: Drei von ihnen räumt die Stadt zum Jahreswechsel. Einer von ihnen ist der an der Niedinkstraße neben der Zufahrt zum „toom“-Baumarkt. „Das zählt für uns zur Rubrik Dezentralisierung“, erklärt Stefanie Schulden. In solchen Standorten sammelt sich mehr Müll, als Anlieger normalerweise dort deponieren. Das war, wie seinerzeit berichtet, der klare Hinweis auf „Mülltourismus“. Also werden die Sammelgefäße jetzt weiter von Durchgangsstraßen entfernt aufgestellt, wo sie niemand sieht, der auf der Durchreise noch eben seinen Abfall loswerden will. Die neuen Standorte sind dann im Abfallkalender 2019 enthalten, der in diesen Tagen verteilt wird.

Das ist zwar eine nützliche Übersicht über alle Entsorgungswege in Warendorf, hält aber dennoch manchen nicht davon ab, darauf zu pfeifen. Für die wird es dann halt auch mal empfindlich teuer – Ärger, den sie sich hätten sparen können, wenn sie die reichlichen Angebote nutzen würden. Und das auch noch, ohne zu zahlen.