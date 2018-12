300 neue, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, absehbar 20 000 Quadratmeter weiterer Industriefläche und ein zusätzlicher Gewerbesteuerzahler – am Tag nach Bekanntwerden der Ansiedlung der „Aventus“ GmbH an der Katzheide klingt Bürgermeister Axel Linke noch immer sehr zufrieden. „Wir haben es da mit zwei äußerst renommierten Firmen zu tun, die weltweit unterwegs, aber sehr bodenständig sind“, holt Linke im WN-Gespräch etwas aus, „dabei war es uns natürlich immer wichtig, ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass sie bei uns gut aufgehoben sind.“

„ Ich muss sagen, wir haben das richtig gut gemacht. Ich muss sagen, wir haben das richtig gut gemacht. “ Axel Linke

Im Wettbewerb mit Nachbarstädten musste Warendorf etwas bieten können: Die „Mütter“ von Aventus suchten bekanntlich gezielt nach ansiedlungsreifen Flächen zwischen ihren Sitzen in Oelde und Lengerich (wie berichtet). „Flächenverfügbarkeit und verkehrliche Anbindung waren das eine“, so Axel Linke, „und dass wir das Planungsrecht für das Gewerbegebiet dort schon hatten, war natürlich gut für uns.“ Dennoch seien noch manche Aufgaben an die Verwaltung herangetragen worden, die zu erledigen schon einiges gefordert haben. „Aber ich muss sagen, wir haben das wirklich gut gemacht“, meine Linke.

Baurecht und Flächenverfügbarkeit gute Argumente

Aventus will im dritten Quartal nächsten Jahres mit dem Bau in Neuwarendorf beginnen und dann im Jahr drauf mit Entwicklung und Produktion der Verpackungs-Maschinen starten, die von dann an „made in Warendorf“ sind.