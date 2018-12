Locker auf der Lounge

Anita Rendón wirkt am späten Nachmittag richtig aufgeregt: „Ich hab‘ die anderen schon überzeugen müssen“, sagt die Inhaberin von „Holland & More“. Sie hatte die Idee für das jüngste Format im Warendorfer Veranstaltungskalender, das am Mittwoch seine Feuertaufe erlebte: die „Winter-Lounge“.

Als Unternehmerin am Marktplatz muss sie nur aus dem eigenen Schaufenster gucken, um zu beschreiben, was dort regulär zwischen dem Ende des Warendorfer Weihnachtswäldchen und dem Jahresende stattfindet: nichts. Das war ihr zu wenig. Also kam sie auf den Einfall mit der Lounge. „Wir haben ja alle in der Vorweihnachtszeit viel zu tun“, sagt Rendón, die auch von Beginn an bei „Warendorf handelt“ aktiv ist.

„ Die Leute sind alle überzeugt. Die Leute sind alle überzeugt. “ Peter Grewer

Dennoch überwanden die Nachbarn ihre Bedenken - und packten neben ihrem Mann Germán mit an: Toni Pisanelli (In Mezzo), Halil Basaran vom Extrablatt, Uwe Henkenjohann (Vom Fass) und Minibar-Mann Peter Grewer schleppten die „saubequemen“ (Henkenjohann) Lounge-Stühle ins Zentrum des Mini-Budendorfs, drappierten geflochtene Rentiere ins Tannengrün, spannten Schirme auf und bestückten ihre Stände mit allem Festen und Flüssigen, was die Gäste zum gemeinsamen Herunterkommen genießen können: den schwedischen Glühwein Glögg, holländische Spekulatius, Waffeln, Plätzchen, italienische Häppchen. Und am Foodtruck gab es neben dem Burger mit Wildschweinfleisch-Patty oder Pulled Duck (langsam gegartem, gezupftem Entenfleisch) auch die „meatless“-Variante, also vegetarisch.

Einfach mal nur essen und trinken

Und das Echo? Peter Grewer kommt wie Kollegin Anita Rendón nicht ohne Begeisterung mit den WN ins Gespräch: „Die Leute sind alle überzeugt.“ Von „Super-Idee“ über „Genau das Richtige“ bis „Macht bloß weiter so“ sei alles dabei in der Positivliste.

Das Wetter? Dass Dienstag der wohl einzig richtig schöne Tag der Woche geblieben sein wird, ist allen klar. Open-Air-Schicksal eben. „Klar wäre trockenes, frostiges Wetter schöner“, meint auch Uwe Henkenjohann, „und ich hätte auch nichts gegen ein kleines Bisschen Schnee.“ Aber so sei es halt. Hauptsache, den Leuten wird etwas geboten.

Wetter ist egal

„Wir können schon alles machen“, sagt auch Initiatorin Anita Rendón mit einem Nicken, „aber das Wetter . . .“ Auch darauf reagierte die Veranstaltergemeinschaft aber noch am Mittwoch und beschloss das Aufspannen zusätzlicher Schirme. Das in der Dörfchenmitte knisternde Holzfeuer schafft die heimelige Atmosphäre, die das Beleuchtungskonzept mit Strahlern auf Hausfassaden und Tanne schafft.

Spontan anstecken ließen sich auch die Pfadfinder, die ab Donnerstag Stockbrotbacken anboten – jeder Euro dafür wandert in die Reisekasse, aus sie ihre Amerika-Reise 2019 finanzieren.

Die Lounge ist am heutigen Freitag von 15 bis 22 Uhr geöffnet, Samstag von 14 bis 22 Uhr und Sonntag nochmals von 11 bis 18 Uhr.

Heute gibt es dann die Eingebettet in die„Stille Nacht – voll auf die Ohren“, die Kopfhörer-Party.

Gewerbetreibende verteilen schon einige Zeit Lounge-Lose bereit. Die haben sie gekauft, um sie ihren Kunden zu verschenken, die damit jeweils Einen Euro Rabatt pro Getränk erhalten.