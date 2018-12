Kein Mittagessen in der Gesamtschule? Das könnte auch dann noch so sein, wenn die Schüler am 7. Januar aus den Ferien kommen. Denn die Cateringfirma „Mangiato“ an der Wolbecker Straße, das bestätige die Stadtverwaltung auf Anfrage, sei zahlungsunfähig.

Die Eltern der Schüler wussten das, seitdem sie den kleinen gelben Zettel von Gertrud Korf gelesen hatten: „Ihre Kinder mögen sich für die ersten Schulte nah den Ferien bitte mit Butterbroten für die Mittagspause versorgen“, schreibt die Gesamtschulleiterin darin.

Für den Ersten Beigeordneten Dr. Martin Thormann warf der Mangiato-Ausfall gleich die erste akute Baustelle für das Jahr 2019 auf. Zwar gebe es bei Insolvenzverfahren manchmal die Möglichkeit, dass der betroffene Betrieb zumindest vorübergehend weiterlaufe. Das sehe aber im Moment nicht so aus. „Wir können nicht sicherstellen, dass wir am 7. Januar die Schüler versorgen können. Deshalb die Information an die Eltern.“ Aus Sicht der Stadtverwaltung ist der Ausfall des Lieferanten keine Kleinigkeit: „Es geht um drei Tage mit je 180 Essen“, so Martin Thormann.

Den Eltern haben den Tipp bekommen, die Abrechnungskarten für ihre Kinder nicht erneut aufzuladen. „Das geht ja alles mit in die Insolvenzmasse“, meinte Dr. Thormann, „deshalb war uns diese Information besonders wichtig, um weiteren Schaden zu vermeiden.“

Sofort nach Bekanntwerden der Insolvenz liefen verwaltungsintern Überlegungen an, welcher Anbieter zumindest für eine Interimslösung infrage käme, um weiter die Mahlzeiten an der Gesamtschule sicherzustellen. Martin Thormann. „Da stellt sich einerseits die Frage nach dessen Kapazitäten und andererseits die der Abrechnung.“ Denn die laufe nicht über die Stadt.

Neben der städtischen Schule sind in Warendorf noch der evangelische Kindergarten und die Heinrich-Tellen-Schule betroffen, in Oelde zudem das Thomas-Morus-Gymnasium.

Beim bisherigen Caterer selbst war niemand für WN-Fragen erreichbar. Sowohl die Homepage als auch die Facebook-Seite waren vom Netz genommen, die Telefonnummer „nicht erreichbar“.