Von der Ems an die Isar

Alle Jahre wieder treffen sich zur Weihnachtszeit Warendorfs ehemalige Abiturienten in ihren Lieblingskneipen mit ihren ehemaligen Weggefährten um zu erzählen, was so aus ihnen geworden ist. Einer von ihnen ist Patrick Kammann.

Nach dem Abitur 2010 am Mariengymnasium absolvierte er am LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster ein Volontariat. Aktuell arbeitet er in München. In der Alten Pinakothek der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen.

Am Telefon verrät Patrick Kammann den WN, dass er eigentlich erst VWL in Bonn studiert hatte und zum Museumsbetrieb kam „wie die Jungfrau zum Kinde“: „Nach nur zwei Semestern wechselte ich nach Münster und studierte Kunstgeschichte.“ Er wurde Kunsthistoriker und findet: „Wer mit Kunst nicht kritisch umgehen kann, kann sie nicht verstehen.“

Am Museum im Münster hinterließ er einen bleibenden Eindruck, nicht zuletzt bei den „Jungen Freunden“ des Hauses, erkannte aber gleichwohl, dass man weitere Häuser besuchen muss, wenn man Karriere machen will. Stillstand ist seine Sache nicht.

So kam er als Kunsthistoriker zur Alten Pinakothek in München. „Das ist eine sehr lehrreiche und wichtige Station, sicherlich nicht die letzte“, sagt Kammann, der auch ein bisschen stolz ist, dass sein Weg dorthin ein exotischer ist. „Mein Vater hat seine eigene Kfz-Firma in Sassenberg. Ich komme also nicht aus einem geisteswissenschaftlich geprägten Umfeld.“ Aber das macht den Blick auf die Kunst vielleicht gerade besonders unvoreingenommen und wertvoll.

Kein geisteswissenschaftliches Umfeld

„Meine Aufgabe in der Alten Pinakothek ist es derzeit, die Caravaggisten-Ausstellung mitzubegleiten als Teil des kuratorischen Teams“, erzählt er. Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen realisieren mit ihren niederländischen Kollegen vom 13. Dezember bis zum 24. März 2019 im Centraal Museum in Utrecht sowie vom 17. April bis 21. Juli 2019 in der Alten Pinakothek München die internationale Ausstellung „Utrecht, Caravaggio und Europa.“

Sie zeigt mehr als 70 zumeist großformatige Werke der 17 renommiertesten Künstler aus Italien, Spanien, Frankreich, Flandern und den Niederlanden. Die drei bekanntesten Utrechter Caravaggisten Gerard van Honthorst, Hendrick ter Brugghen und Dirck van Baburen werden mit ihren europäischen Malerkollegen gezeigt. Die Ausstellung gilt in Fachkreisen als Meilenstein 2019.

Spektakuläre Ausstellung

Die Arbeit von Kunsthistoriker Kammann ist vielfältig: „Da gibt es viel Arbeit am PC, aber auch in der Bibliothek. Die Ausstellung will zeigen, welchen Impuls Caravaggio auf die damals noch sehr jungen Utrechter Künstler ausgeübt hat. Und welche Wirkung die Werke heute noch auf uns haben.“ Es gibt auch ein umfangreiches Begleitprogramm.

„Was mich besonders fasziniert“, verrät Kammann, „ist, dass das Gemälde ,Die Grablegung Christi‘ von Michelangelo Merisi da Caravaggio aus dem Vatikanischen Museum kommt und erstmals in Deutschland gezeigt wird.“

In seiner Warendorfer Abiturzeitung war Patrick Kammann damals noch eine Karriere als Bundeskanzler prophezeit worden. Könnte Kammann Kanzler? Er lehnt dankend ab. „Ich bin ein politisch denkender Mensch, der sich gern engagiert und streitet, aber ich habe als Kunsthistoriker mein berufliches Profil gefunden.“

Was Patrick Kammann im Hinblick auf Warendorf am meisten bedauert, ist, dass die Hälfte der Lokale seiner Jugend nicht mehr existiert. „Es fing an mit dem ,Irish Pub‘, der war vom Mariengymnasium über Jahre unser Stammlokal. Da ist heute das ,Bar Barossa‘ drin. Viel verloren ging auch mit der Schließung des ,Markt 17‘. Silvester schließt auch ,Mr.Ed´s‘.“

Für Kammann ist klar: „Wenn man jetzt in Warendorf als junger Mensch rausgeht, überlegt man sich, ob man nicht gleich nach Münster fährt, wo deutlich mehr für junge Leute geboten wird und eine größere Beständigkeit in der Gastro-Szene herrscht.“

Hat Kammann noch Heimweh? „Wenn ich die B 64 rein fahre, spätestens am Ortsschild, fühle ich mich zehn Jahre zurückversetzt.“ Mit seinem engsten Freundeskreis macht er immer am 1. Mai eine Radtour entlang der Ems: „Das ist Tradition.“ München sei gemessen an der Größe relativ grün, aber: „Das Beschauliche aus Warendorf fehlt in München. Dort sind die Wege kürzer. ich fühle mich aber sehr wohl in München.“ Auch weil dort seine Freundin ist.

Mitgenommen nach Bayern hat der 28-Jährige ein Foto aus Neuwarendorf, auf dem er vier Jahre alt ist: „Es zeigt meinen Großvater Bernhard, der hatte neben seinem Haus eine Wiese mit Hirschen. Man sieht uns auf dem Weg dorthin. Ich wirke etwas ungeduldig, die Tiere endlich zu füttern.“

Weihnachten kommt Patrick Kammann wieder nach Warendorf – um seine Schulfreunde zu treffen. „The same procedure as last year?“ Nicht ganz. Es geht auch zur Familie seiner Freundin nach Hamburg. Und Silvester? „Nach Münster. Da feiern wir mit Freunden.“ Ein guter Kompromiss.