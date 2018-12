Im Herzen eine Familie geblieben

Das Betriebsgelände ist 2009 durch den Kauf einer Industriehalle in Warendorf-Einen umgezogen. Das Büro der Firma hat seinen Sitz weiterhin in Müssingen. Von Beginn an dabei ist auch Edith Ahlemann, die Ehefrau des Firmengründers: „Ich weiß noch genau, wie alles anfing. Es war damals ein großes Risiko, mit wenig Geld in der Tasche eine eigene Firma aufzumachen. Meine Schwiegermutter war damals nicht begeistert von dem Plan meines Mannes. Aber was heute aus der Firma geworden ist, macht einen schon stolz.“

Trotz vieler struktureller und organisatorischer Veränderungen ist eines geblieben: die Familie. Heute wird der Betrieb – noch immer am Alten Münsterweg – in zweiter und dritter Generation von Manfreds Sohn Frank Ahlemann sowie dessen Sohn Tim Ahlemann erfolgreich weitergeführt. Seit nun 20 Jahren unterstützt Maler- und Lackierermeister Holger Dahlmann die Geschäftsführung, der maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen hat.

Das Portfolio umfasst neben den klassischen Maler- und Tapezier-, Lackier- und Bodenbelagsarbeiten auch Wärmedämmung, Denkmalpflege, Stuckarbeiten und Betonsanierung. Doch im Grunde gilt seit einem halben Jahrhundert das Prinzip „Geht nicht, gibt’s nicht“: „Über die Jahrzehnte haben wir uns ein Netzwerk mit Handwerksunternehmen in der Region und darüber hinaus aufgebaut, die es uns ermöglichen, praktisch jeden Kundenwunsch rund ums Thema Bau zu erfüllen“, sagt Frank Ahlemann.

„Wenn man sich die liebevoll von meinem Opa gestaltete Familienchronik anschaut, sieht man, dass das Wort Familienunternehmen für uns mehr Bedeutung hat, als dass die Firma im Eigentum unserer Familie ist und mehrere Generationen darin mitarbeiten. Unsere Angestellten sind gewissermaßen Teil der Firmenfamilie. Viele arbeiten seit vielen Jahren bei uns und bleiben über Jahrzehnte bis zur Rente“, sagt Tim Ahlemann. Die Bilder in der Chronik von Firmengründer Manfred Ahlemann zeugen von Weihnachtsfeiern, Betriebsfesten, Kegelabenden, Radtouren und Ausflügen anlässlich von Firmenjubiläen und anderen Ereignissen. „Wir möchten unseren Mitarbeitern das Gefühl geben, dass sie nicht nur für uns arbeiten, sondern der Schlüssel für unseren Unternehmenserfolg sind. Bei uns zu arbeiten ist mehr als nur ein Job“, ergänzt Tim Ahlemann.

Dafür spricht auch, dass im Jubiläumsjahr fünf Mitarbeiter für ihre langjährige Unterstützung geehrt werden: Für ihre 20-jährige Mitarbeit bedankt sich der Malerbetrieb Ahlemann bei Holger Dahlmann, Marius Riesenbeck und Wolfgang Wesseling. Seit zehn Jahren arbeiten Eric Dahlhaus und Kristin Eickholt im Unternehmen. Anlässlich des 50-jährigen Firmenjubiläums, hat Familie Ahlemann sich zwei besondere Events für Mitarbeiter und Wegbegleiter ausgedacht, wie Tim Ahlemann betont: „Im Sommer haben wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Begleitung auf die MS Günther eingeladen und sind über den Dortmund-Ems-Kanal geschippert.“

Der Höhepunkt des Jubiläumsjahres war schließlich der eigens von Franks Frau Birgit Ahlemann auf die Beine gestellte winterliche Markt für Groß und Klein auf dem Betriebsgelände in Warendorf-Einen. Eingeladen waren Mitarbeiter mit ihren Familien, Geschäftspartner, Lieferanten und weitere Wegbegleiter der letzten 50 Jahre.

So verwandelte sich das Betriebsgelände in einen winterlichen Markt aus liebevoll dekorierten Glühweinbuden, einer Backstube mit Kaffee, Kuchen und frisch gebackenen Waffeln und Bratwurst-, Champignon- und Reibekuchenständen für die rund 250 geladenen Gäste. Für weihnachtliche Stimmung sorgte eine Swing- und Jazzband mit Livemusik. Für die rund 30 Kinder wurde eine Mal-, Schmink- und Bastelecke hergerichtet. Neben dem Nikolaus und einem Engel auf Stelzen haben zwei Feuerkünstler mit ihrer Feuershow für staunende Gesichter gesorgt.

Ein persönlicher Wunsch Tim Ahlemanns ist es, auch künftig den familiären Charakter zu erhalten: „Die Stärke eines solchen Familienunternehmens besteht doch darin, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter loyaler und einsatzbereiter sind, weil sie wissen, dass sie nicht nur ihre berufliche Laufbahn, sondern auch ihre persönliche Entwicklung zusammen mit uns gestalten können.“ Hierzu zählen die aktive Unterstützung von beruflichen Laufbahnen und Förderung von Weiterbildungen und Seminaren, flexible Arbeitszeitmodelle, diverse Bonusprogramme sowie ein betriebliches Gesundheitsmanagement.

Stichwort Fachkräftemangel: Hier sehen Frank und Tim Ahlemann eine große Herausforderung für ihr Unternehmen, der sie unter anderem mit der Ausbildung eigener Nachwuchskräfte in Handwerk und im Büromanagement begegnen. „Wir unterstützen unsere Azubis monatlich bei den Fahrtkosten und bieten ihnen bei Bedarf ergänzend zur Berufsschule ein kostenloses Nachhilfeprogramm an“, sagt Tim Ahlemann.

Auch in Zukunft wird eine zuverlässige und professionelle Zusammenarbeit mit allen Kunden vom privaten Auftraggeber bis hin zum Großprojekt höchste Priorität haben. Aus der Scheune von 1968 ist ein erfolgreicher überregional und international arbeitender Handwerksbetrieb geworden, der jedoch in seinem Herzen eine große Familie geblieben ist.