„Für jeden, der Spaß hat, in der Natur gesellig unterwegs zu sein, ist etwas dabei“, erklärte Wanderwart Günther Feuersträter. Gäste sind willkommen und können an allen Touren teilnehmen.

Höhepunkte sind wieder die Mehrtagestouren.

Für den der sich fit fühlt und an drei Tagen im Mai in netter Gesellschaft radeln möchte, wird eine Tour nach Laer im Kreis Steinfurt vorbereitet. Sechs Radwandertage auf Fischland Darß Zingst werden im Juni angeboten. Höhepunkte sind die Orte Prerow und Ahrenshoop an der Ostsee.

Möhnetal-Radweg und die Salzroute werden an dei Tagen im August angeboten. Übernachtet wird in Soest.

Legden im Münsterland und seine Umgebung sind das Ziel einer Radtour im September. Wer lieber zu Fuß wandert, bekommt einiges geboten. Giethoorn, das kleine Venedig in Holland, ist das Ziel der viertägigen Wanderung im März.

Wunderschöne Touren im Wandergebiet Externsteine werden auf einer Wochenendtour erwandert.

Das Elbsandsteingebirge und die Sächsische Schweiz werden im September erkundet. Auch die Altstadt von Dresden wird besichtigt.

Gepilgert wird auf dem Jakobsweg auf der 8. Etappe nach Köln. Alle Termine unter www.wanderfreunde-warendorf oder bei Günther Feuersträter, ✆ 0 25 81 / 6 12 72.