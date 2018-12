Blind durchs Leben

„Meine Sehnerven sind zerstört. Eine Operation kann mir nicht helfen.“ Alle Geschwister von Petra Pioch haben eine Augenkrankheit, sie habe jedoch die „dickste Ladung“ vererbt bekommen.

Petra Pioch kennt keine Farben der Natur, kann keine Gesichter von Menschen sehen. Nur hell und dunkel kann sie unterscheiden. Die Sonne ist für sie ein großer heller Punkt. „Ich kenne das nicht anders und denke auch nicht groß darüber nach, wie es wäre, wenn ich sehen könnte.“ Mit viel Kraft und noch mehr Mut hat sie gelernt, dass es trotzdem Farbe in ihrem Alltag gibt.

Gelernt damit umzugehen

Auch wenn heute eine Operation möglich wäre, würde sich Petra Pioch dagegen entscheiden – bewusst, denn sie hat Angst, dass ihre Welt plötzlich nicht mehr da ist. Sie hat gelernt mit ihrem Schicksal umzugehen, nicht zu verzweifeln, sondern ein für sie gutes Leben zu finden. Für sie ist blind zu sein kein Grund, nicht mit Freude am öffentlichen Leben teilzunehmen.

Liebevolle Unterstützung erhält sie von ihrem Mann Martin, ebenfalls sehbehindert. Seine Sehkraft ist durch einen angeborenen Grauen Star schwer beeinträchtigt. Er und seine Frau Petra haben sich über einen gemeinsamen Freund aus der Warendorfer Gruppe des Blinden- und Sehbehindertenvereins überhaupt erst kennengelernt. Beim Lesen kann Martin Pioch helfen, aber er braucht dafür eine spezielle Lupe.

„ Ich bin nämlich schon mit einigen zusammengestoßen. Ich bin nämlich schon mit einigen zusammengestoßen. “ Petra Pioch

Absolut sicher gleiten Petra Piochs Finger über die Zeichen der Blindenschrift: „Stadt Warendorf, Pioch, guten Morgen.“ Sie trägt ein Headset. Wie selbstverständlich nimmt sie die Telefonanrufe entgegen, die in der Stadtverwaltung an der Langen Kesselstraße auflaufen, verbindet weiter an den richtigen Ansprechpartner. Ein extra für ihre Sehbehinderung umgeschriebenes Computer-Programm macht es möglich, setzt das auf der Brail-Tastatur Getippte in Sprache um.

Manchmal sei sie auch „Prellbock“, sagt sie, wenn Anrufer ihrem Unmut Lauft machen. „Zum Beispiel, wenn die Müllabfuhr nicht geklappt hat oder bei Wahlen.“

Seit 1989 in der Stadtverwaltung

Petra Pioch arbeitet seit 1989 bei der Stadtverwaltung – ganztags. Zuerst im Sozialamt und die letzten Jahre in der Telefonzentrale. Besuch bekommt sie in Zimmer 15 im Erdgeschoss nur selten.

Man kann fast nicht hinsehen. Entschlossen setzt Petra Pioch einen Fuß vor den anderen, stürzt sich nach Feierabend sozusagen mitten hinein ins Gewimmel von Warendorfs Fußgängerzone. Das übliche große Durcheinander: Fußgänger, Radfahrer, kreuz und quer, die Richtung ändern, plötzlich stehen bleiben. Was vielen Passanten die Schweißperlen auf die Stirn treibt, bekommt auch Petra Pioch mit – obwohl sie blind ist. Sie hat gute Ortskenntnis. Doch die nützt ihr wenig, wenn eine Ampel nicht behindertengerecht, also mit dem für Blinde hörenden Signal ausgestattet ist. In ihrer Wohnung hat sie die Bilder selbst aufgehängt. Elektrogeräte und Herd sind mit Markierungspunkten gekennzeichnet. Uhr und Küchenwaage können sprechen. Allen voran ihr Handy. Etliche Hilfsmittel hat sie in ihren Haushalt integriert, so bewahrt sie ihre Selbstständigkeit.

Mit dem Küchenfuchs, ein Lasergerät das Barcodes abliest, will sie demnächst einkaufen gehen. Shopping meistens zu zweit. Viel Hilfe erfährt das Ehepaar dabei in ihrem Lieblingsmarkt an der Dreibrückenstraße. „Die helfen, erklären und zeigen uns alles, so dass wir den Küchenfuchs noch gar nicht brauchten.“

Die Piochs wollen an keinem anderen Ort wohnen – auch wenn Petra Pioch sich eine Veränderung ganz dringend wünscht: dass die Leute weniger auf ihre Smartphones und mehr auf den Weg achten. Oder Fahrradfahrer mehr Rücksicht nehmen: „Ich bin nämlich schon mit einigen zusammengestoßen.“ Den neuen barrierefreien Marktplatz findet sie super. wenngleich sie sich – wie auch die 28 anderen Mitglieder des Blinden- und Sehbehindertenvereins Warendorf, deren Vorsitzende Petra Pioch ist, sogenannte Rillenplatten gewünscht hätte. Und was wünscht sich Petra Pioch persönlich? Dass die Menschen mehr nach rechts und links schauen statt auf ihr Smart-Phone, mehr Rücksicht nehmen, wenn sie mit ihrem weißen Stock unterwegs ist.