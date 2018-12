Auch 2019 wieder „Winter Lounge“

Das Wichtigste vorweg: Wenn es nach den Veranstaltern geht, gibt es auch 2019 wieder eine Warendorfer „Winter Lounge“. Das stand schon beim Abräumen an Heiligabend für alle fest, wie „Mini-Bar“-Inhaber Peter Grewer am zweiten Weihnachtstag den WN gegenüber zusammenfasst – und wegen zahlreicher Superlative fast nicht auf den einzigen Wermutstropfen kommt: das Wetter.

„Wir werden es definitiv 2019 wieder machen.“ Grewer spricht von „einer derart riesigen Positiv-Resonanz“ beim Publikum, dass man gar nicht anders habe entscheiden können. „Auch wenn wir mit einem Minus da rausgehen werden – wir waren alle mit 100 Prozent Zufriedenheit dabei, weil das Echo so, so gut war.“

Von „super“ über „Endlich packt mal einer in Warendorf was an“ bis „Gebt bloß nicht auf“ haben die Rückmeldungen gereicht. Am schönsten habe er das Urteil einer jungen Frau gefunden, die mit ihrer Mutter einen Glögg bei ihm getrunken habe: „Sie sagte, sie komme seit Jahren immer wieder um diese Zeit heim nach Warendorf und fahre mit dem Gefühl, hier sei dann ja nie was los. Und dieses Jahr fahre sie zum ersten Mal in richtig weihnachtlicher Stimmung.“

Die Erstauswertung dieser Gäste-Echos ist für die Veranstaltergemeinschaft der Indikator, dass genau dieses Format – nicht Weihnachtsmarkt, sondern Open-Air-Treff direkt vor Weihnachten – den Geschmack des Publikums trifft. „Sicher gibt es Kinderkrankheiten. Samstagabend zum Beispiel hatten wir bei vollem Betrieb eineinhalb Stunden keinen Strom.“ Aber so was komme halt vor. Wie das kleine Hüttendorf nächstes Jahr aussieht, ob das Kinderkarussell vielleicht anders integriert wird – das müsse man dann sehen. „Für das Wetter konnten wir ja alle nichts“, meint Grewer. Was den Verdacht nahelegt, dass bei leichtem Frost und etwas Schnee die Buden und Loungesessel sicher noch stärker gefragt sein werden.

Wetter ist halt immer

„Peter Grewer und die anderen Organisatoren sind also zufrieden. Und zogen auch ein positives Fazit der Kopfhörerparty in der „Winter Lounge“ am Freitagabend. „Immerhin war es nicht mehr so stürmisch wie am Morgen. Und trotz des Wetter sind ja einige Gäste gekommen.“

Gegen 18 Uhr wurde die Musik in der Winter-Lounge leiser gestellt und es wurden Kopfhörer verteilt. Über sie konnten die Partygäste zwischen zwei Kanälen wählen. Für die Musik sorgte zunächst DJ Jonah Son, ehe das bekannte DJ-Duo MBP auflegte.

Die Gäste waren zufrieden, genossen die vielen Speisen und Getränke, die in der Lounge geboten wurden und schunkelten zur Musik mit. Klar: Wiederholung für das nächste Jahr ist gewünscht. Dann aber bei hoffentlich „loungigem“ Wetter.