Warum nicht eine Therme?

Ronald Hüsemann fehlt etwas: In der Bäder-Debatte steht da jetzt zwar der Beschluss für den Bau eines neuen Hallenbades in den nächsten drei, vier Jahren. Aber „nur“ ein Schülerbad? Warum keine Therme? Mit einer ganzjährig verpachteten Gastronomie? Zum Schwimmen und zum Spaßhaben? Das 49-jährige FDP-Mitglied will auch gar kein weiteres, teures Gutachten. Oder gar der eigenen Fraktion in den Rücken fallen – zumal bei den Liberalen sowieso grundsätzlich jeder für seine eigene Meinung offen einstehen dürfe.

Was Hüsemann dann will? „Ich möchte versuchen zu bewirken, dass man mal etwas größer denkt“, sagt er zum Beweggrund für seine online-Umfrage. Denn ein Hallenbad mit Sport- und Lernbecken könne zwar reichen, und wenn eine genauere Markterhebung das ergebe, dann sei es für ihn auch gut. Aber um das herauszubekommen, müsse man die eben erst haben. Auch die Frage, wo es denn gebaut werden sollte oder könnte, ist für ihn noch nicht zu Ende gedacht. Zumal der potenzielle Standort am Freibad in seinen Augen sehr wohl geeignet sei.

Damit meint Hüsemann nicht die Gegenüberstellung verschiedener Varianten für besagtes Kombilösung zum Schwimmen(-lernen), die die Fachverwaltung den Ratsgremien vorgelegt hatte. Warum nicht? „Es gab dabei Kosten und Ortschaften“, so Ronald Hüsemann, „aber ich habe es so wahrgenommen, dass die Frage fehlte, was für ein Bad es denn sein sollte.“

Standort Freibad für eine größere Einrichtung?

Im Grunde setzt seine Petition also nicht auf Gegnerschaft zu der von CDU, Grünen und FDP eingebrachten Idee eines Bad-Neubaus. „Bäder sind in der Regel nach 25 Jahren abgeschrieben, da muss man nichts dagegen haben, wenn man ein 50 Jahre altes durch einen Neubau ersetzt.“ Aber bei der von ihm beobachteten Schnelligkeit in der Abhandlung der Bäderfrage fehlte Hüsemann eine breitere Betrachtung. „Das Dreierbündnis wollte schon das Richtige, und ich sehe meinen Vorschlag auch nicht als absolut an.“

Dennoch sei bisher noch kein Betreiber gefragt worden, ob er sich Warendorf für ein marktgerecht dimensioniertes Objekt vorstellen könnte. „Solche Betriebe gibt es ja – die kann man schnell googeln.“ Auch wenn Warendorf an sich vielleicht relativ klein sein mag: „Man muss doch nur mal Linien ziehen zwischen Hamm, Münster, Bielefeld, Gütersloh usw. – „da landet man doch automatisch in Warendorf“.

Beim Thema Therme denke er auch nicht an ein Großbad wie das „Maximare“ in Hamm. Das hatte damals dazu geführt, dass die Ahlener ihr veraltetes Spaßbad abgerissen und sich ein neues Hallenbad mit Sport- und Lehrschwimmbecken gebaut hatten. Wie mehrfach berichtet, findet manches Ratsmitglied das Ahlener Bad auch nachahmenswert. Auch das scheint Ronald Hüsemann zu kurz gedacht. „Man darf nicht außer Acht lassen: Der Erfolg des Ahlener Hallenbades bezieht sich auf die angrenzende Saunalandschaft.“ So etwas könnte man sich auch für Warendorf vorstellen, falls sich dafür ein Investor finde. Eine Therme mit Saunadorf allerdings sei für ihn am ehesten am Freibad denkbar. Zumal mehr Anbindung als die Beelener Straße und die künftige Bundesstraße 64n kaum denkbar sei.