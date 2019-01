Es war das erste Silvesterkonzert ihrer langjährigen Bandgeschichte – und das haben die vier Musiker sicherlich genauso genossen wie die vielen begeisterten Besucher im Theater am Wall. Bereits vor eineinhalb Jahren sorgte die Berliner Band „Tonträger“ mit Rock’n’Roll & Schabernack für Furore in Warendorf. Auch an diesem Abend ließen sie es bei bestem Licht und Sound so richtig krachen mit ihrem Parforceritt durch die Genres von Pop, Rock bis hin zum Schlager.

Johannes Wolff, Lennart Schilgen, Jonathan Richter und Daniel Bombei beherrschten dabei nicht nur meisterhaft ihre Instrumente, sie wussten mit ihren ausdrucksstarken Stimmen jedem Song ein ganz individuelles Gewand zu verleihen. Jeden Song würzten sie mit einer gehörigen Prise schwarzem Humor. So fanden sich sogar bitterböse Beleidigungen in einem ansonsten äußert gefühlvollen Liebeslied.

Die La-Ola-Welle brauchte dann auch nicht lange geübt werden, das Publikum im Paul-Schallück-Saal beherrscht sie perfekt und ließ sie dann gleich bei „Gute Reise“ bis nach Hawaii rollen.

Die vier Musiker von „Tonträger“ präsentierten sich auf eine Art, dass die Bezeichnung „wüste Rock‘n‘Roll-Band“ schon als Untertreibung eingestuft werden muss. Dieser Abend zur Verabschiedung des Jahres war einfach grandios und machte unglaublich viel Spaß. Mit humorvollen Moderationen und exquisiter Musizierkunst entführte das Quartett in die unterschiedlichsten Musikstile.

Sogar beim deutschen Schlager fühlen sich die Musiker mit ihrem „Indirockschmalzenpop“ ganz zu Hause.

Von der A Cappella Gruppe „Basta“ kennt man schon den Song „Shouter“, aber was Jonathan Richter in Begleitung von drei „Chorknaben“ aus diesem Lied machte, war schon große Kunst. In einem permanenten Angriff auf die Lachmuskulatur des Publikums verging die Zeit im Feuerwerk der spritzigen Lieder wie im Fluge, zeigten sich Johannes Wolff, Lennart Schilgen, Jonathan Richter und Daniel Bombei bestens aufgelegt von ihrer wirklich besten Seite.

Beim „Liegenbleiben-Blues“ fühlte man sich in typische Studenten-WGs in Kreuzberg versetzt, und bei „Marta“ gab es eine charmante Liebeserklärung der ganz besonders bissigen Art. Mit leichter Ironie machten sie dabei auch vor der eigenen Person nicht Halt, zogen sich oftmals mit ihrer Gute-Laune-Musik selbst durch den Kakao. Vom „Fieber“ ergriffen sie bei „Ich muss hier raus“ die Flucht nach vorne und wiesen dann bei „Das war nicht ich“ süffisant jegliche Verantwortung von sich.

Mit einer Hommage an „Elvis“ zeigten sie sich als versierte Arrangeure, schließlich hat Johannes Wolff ja Musiktheorie studiert und Jonathan Richter sich als Tonmeister ausgebildet. Das alles zeigte: „Tonträger“ sind längst nicht mehr die leicht schüchternen Intellektuellen aus der Hauptstadt, sondern grandiose Künstler mit Format!