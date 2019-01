Freckenhorst trauert um einen engagierten Mitbürger: Am Silvestertag ist Rainer Kieskemper nach schwerer Krankheit verstorben. Der zweifache Familienvater hinterlässt seine Frau Anne und die beiden erwachsenen Kinder Ina und Bernd. Rainer Kieskemper wurde nur 54 Jahre alt. Gemeinsam mit seiner Frau betrieb der Geschäftsmann das Schreib- und Spielwarengeschäft an der Everswinkeler Straße. Im Januar des vergangenen Jahres entschied sich das Ehepaar, die Zweigstelle des Geschäftes in Everswinkel aus gesundheitlichen Gründen aufzugeben.

2008 regierte der lebenslustige Freckenhorster als Prinz Rainer I. „die Pielepogge aus dem Spielzeugland“ die Warendorfer Karnevalsgesellschaft. Nach einem spontanen Entschluss schoss er sich 2012 dann zum Schützenkönig der Freckenhorster Bürgerschützen und genoss auch dieses Regentenjahr in vollen Zügen.

Vielen wird der immer fröhliche, zuletzt von seiner Krankheit jedoch gezeichnete Freckenhorster vor allem wegen seines vielfältigen Engagements in Erinnerung bleiben. Erst vor wenigen Monaten ist er vom Vorstand der Freckenhorster Werbegemeinschaft für seine langjährige Vorstandsarbeit, davon neun Jahre als Vorsitzender, ausgezeichnet worden. Als Vorsitzender des TuS-Fördervereins war er eine treibende Kraft beim Bau des Kunstrasenplatzes. Auch in weiteren Vereinen, etwa im Vorstand des Fördervereins „Pro Bad“, engagierte sich Rainer Kieskemper für seine Mitmenschen.