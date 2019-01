„Ihr müsst mir den Laurentius retten“, sagte Walter Suwelack zur Feuerwehr. Inmitten der Trümmerlandschaft, die die Gasexplosion in Haus Kloster­sraße 2 hinterlassen hatte, demontierten die Kameraden damals den Heiligen.

Das war 1985. Dieses Jahr kommt der barocke Sandsteinmann zurück in die Klosterstraße. Die wohl aus dem 19. Jahrhundert stammende Statue findet ihren Platz in einem auf Initiative der Altstadtfreunde errichteten Bildstock in Haus Nummer 1.

Die Idee war gar nicht so einfach zu verwirklichen. Vorsitzender Laurenz Sandmann bekam zwar das O.K. von Besitzerfamilie Haffke, die das Gebäude im letzten Jahr umbauen ließ. Mit dem Arbeitskreis „Historische Bildstöcke und Wegekreuze“ im Rotary-Club und der Firma Grabmale Budde waren dann auch schnell zwei Sponsoren gefunden; die holzverkleidete Bildstock-Nische und die Tafel, die Namen und Geschichte des Warendorfer Stadtpatrons erklärt, waren damit finanziert.

Allerdings mussten zur Sicherheit die Besitzrechte an der Figur geklärt werden. Ein Rechtsanwalt musste das klären. „Das war durchaus keine unkomplizierte Angelegenheit“, so Laurenz Sandmann im WN-Gespräch, „am Ende kam dann aber heraus, dass wir so verfahren dürfen.“

Sponsoren unterstützen Bildstock-Idee

Die Figur muss auf jeden Fall schon 1870 existiert haben, wie Sandmann herausfand – das war das Baujahr von Klosterstraße 2. „Ich habe keine Hinweise darauf gefunden, dass die Nische für den Laurentius nachträglich eingebaut worden wäre.“ Wann genau der Heilige wieder zu der Straßenecke zurückkehrt, steht noch nicht ganz fest. Zunächst muss noch ein Steinsockel her. Danach kann Laurentius dann hinter der gesicherten Scheibe des Bildstocks seine neue Heimat finden – mit Blick auf die Kirche, die seinen Namen trägt.