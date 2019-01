Alles beim Alten: Die kleine Lotta Geier musste doch nicht ins Krankenhaus. Das hatte Mutter Sonja Geier wie in den WN berichtet befürchtet. Und das wollte sie vermeiden, weil sie ihr am Gendefekt PCH 2 erkranktes, schwerstpflegebedürftiges Kind rund um die Uhr selbst betreuen möchte.

Das Ergebnis der Medienberichterstattung über die Schwierigkeiten, nach der Kündigung durch den bisherigen Pflegedienst eine Versorgung hinzubekommen? Es gibt weitere Gespräche mit der Techniker Krankenkasse, bei der Mutter und dadurch auch Tochter versichert sind. „Wir sind jetzt gestartet“, sagt Sonja Geier im WN-Gespräch. Das sogenannte persönliche Budget, nach dem sie selbst alles für die intensive Pflege von Lotta in eigene Regie übernimmt und danach mit der Krankenkasse abrechnet, ist also Wirklichkeit geworden.

„ Die Menschen nehmen halt Anteil. Das ist bemerkenswert. Die Menschen nehmen halt Anteil. Das ist bemerkenswert. “ Sonja Geier

Was die Familie Geier nach Angaben von Mutter Sonja nicht vergessen wird, ist das enorme Echo in den Sozialen Medien. „Viele Menschen haben Kontakt zu uns aufgenommen, Mütter haben einfach so ihre Hilfe angeboten.“ Zwar seien auch Mitleidsäußerungen zu lesen gewesen. „Aber viele haben uns einfach Glück gewünscht. Die Menschen nehmen halt Anteil.“ Das habe ihr und ihrer Familie in der sehr belastenden Situation geholfen, als Geiers nach der einseitigen Beendigung des Vertrages mit einem Dortmunder Pflegedienst plötzlich vor der Frage gestanden hatte, wie es jetzt mit der Pflege in der eigenen Wohnung weitergehen könnte.