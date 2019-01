Kamel komplett neu gestylt

Wenn am heutigen Samstag ab 9.30 Uhr in Freckenhorst die Sternsinger unter dem Motto „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ wieder durch die Gemeinde ziehen, um Spenden zu sammeln und den Segen für das neue Jahr zu bringen, sind auch Jörg Kahlert, Michael Wilczek, Dieter Farwick, Bernd Hövener, Jens Hellmann und Michael Malchow wieder mit von der Partie.

„Zum sechsten Mal“, wie Jörg Kahlert am Freitagnachmittag berichtete, als die Männergruppe die Bewohner des Kreuzklosters mit ihrem Besuch erfreute. Mit von der Partie war natürlich auch das komplett neu gestylte Kamel. Das Vorgänger-Modell sei, so die Sternsinger, „zu viel Bollywood“ gewesen. Nun verfügt das Kamel, wie die Kostüme der Könige von Gudula Klümper genäht, über einen ausdrucksstarken Kopf, den Grafiker Klaus Kahlert entworfen hat.

Der Besuch im Kreuzkloster sei für die Könige jedes Mal etwas Besonderes, bemerkte Jörg Kahlert. Wegen des Wiedersehens mit Hausbewohnern und der oft netten Gespräche. Gelegentlich, erzählte Bernd Hövener, der den neuen – nun beleuchteten – Stern trägt, schmunzelnd, bekämen die Könige auch Bemerkungen wie „Ich hatte schon lange nicht mehr so viel Männerbesuch“ zu hören.

Wer heute im Laufe des Tages von den Sternsingern aus St. Bonifatius & St. Lambertus nicht besucht wird, einen Besuch aber dringend wünscht, erreicht unter ✆ 0 25 81 / 98 01 76 das Sternsingertelefon. Auch wer kurzentschlossen noch mitmachen möchte, kann sich gerne unter ✆ 01 76 / 84 96 39 54 melden oder heute um 8.45 Uhr zum Pfarrheim in Freckenhorst kommen. Auch für Einzelanmeldungen wird eine Gruppe gefunden.

Auch in Milte ziehen die Sternsinger heute ab 10 Uhr nach einer Segnung durch das Dorf. Am Sonntag nach dem Aussendungsgottesdienst und anschließendem Kamelreiten mit dem Kamel Oskar auf dem Kirchplatz ziehen sie durch die Bauerschaften Hörste, Ostmilte, Beverstrang und Velsen.

Heute und morgen sind die Sternsinger in St. Marien Warendorf unterwegs, in St. Josef heute ab 9 Uhr, in St. Laurentius heute ab 10 Uhr. Die Sternsinger in Einen und Müssingen ziehen am Sonntag, 6. Januar, von Haus zu Haus, um Spenden für die Kinder in aller Welt zu bitten. Der Aussendungsgottesdienst beginnt um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Bartholomäus. Die singenden Boten ziehen anschließend in Müssingen von Haus zu Haus und kommen zum gemeinsamen Mittagessen gegen 13 Uhr im Pfarrheim wieder zusammen. Am frühen Nachmittag besuchen sie die Bewohner Einens. Die Sternsinger treffen sich bereits gegen 9.30 Uhr zum Umziehen im Pfarrheim St. Bartholomäus. Die Kostüme müssen mitgebracht werden.