Lückenschluss kein Hirngespinst mehr

Bürgermeister Axel Linke hat keinen Zweifel: „Der Lückenschluss der Stadtstraße Nord ist kein Hirngespinst mehr, sondern greifbar nah.“ Das sagte Linke anlässlich des Pressegesprächs am Dienstag zur Warendorfer Stadtentwicklung. „Wir sind deutlich weiter, als schöne Zeichnungen zu zeigen.“ Nach jahrelangen Grundstücksverhandlungen mit teils absurden Tauschvorstellungen sei es der Stadt gelungen, Eigentümerin der für den Lückenschluss benötigten Grundstücke zu werden. „Was wir noch brauchen, ist die wasserrechtliche Genehmigung für die Brücke.“

Den entsprechende Antrag hat die Stadt im Dezember bei der Bezirksregierung in Münster gestellt. Linke rechnet mit einem Jahr Bearbeitungszeit. „2020 Planfeststellungsverfahren und 2012 Realisierung“, so Linkes weiterer Zeitplan.

Der Wunsch nach einer Stadtstraße Nord ist 20 Jahre alt. Während zwei Teilabschnitte inzwischen gebaut sind, fehlt für die Vollendung fehlt noch der Brückenschlag über die Ems bis zum Hellegraben (Knotenpunkt B 64). Genauso alt ist der Bebauungsplan. Dieser, so Baudirektor Peter, weise bereits einen Eingriff in die Aue (Nordufer der Ems) aus. Damit sei die „ökologische Querungsmöglichkeit“ geklärt. Die Stadt rechne nicht mit Verzögerungen aufgrund seltener Vogelarten oder schützenswerter Auen-Bereichen. Nach aktualisierten Kosten für Planung und Bau hat die Stadt 6,5 Millionen Euro im Haushalt eingestellt. Nach Vorlage der Genehmigung für den wasserrechtlichen Brückenschlag will die Stadt Förderantrage auf den Weg bringen.