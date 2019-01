Mindestens 255 Euro pro Quadratmeter

Bürgermeister Axel Linke spricht von einem „Meilenstein“ in der Baulandentwicklung für Warendorf. „Mit dem Baugebiet In de Brinke entsteht ein neuer Stadtteil.“ 1000 bis 1200 Menschen sollen einmal im Baugebiet „Zwischen in de Brinke und Stadtstraße Nord“ wohnen. Minimum 255 Euro pro Quadratmeter werden künftige Häuslebauer auf den Tisch legen müssen. Wobei soziale Kriterien bei der Vergabe der städtischen Grundstücke eine Rolle spielen werden, aber noch politisch diskutiert werden müssen. Noch in diesem Jahr soll die Erschließung erfolgen. Aufgrund der Größe des Baugebietes ist die Stadt verpflichtet, die Erschließung europaweit auszuschreiben. „Das kostet Zeit und Geld“, so Linke. Er rechnet jedoch damit, dass 2020 die ersten Häuser gebaut werden können.

Der Bürgermeister ist froh, mit dem zurzeit größten Baugebiet im Norden Warendorfs bis zu 500 neue Wohneinheiten schaffen zu können. Von den 173 Neubaugrundstücken gehören 94 der Stadt, die selbst die Vermarktung übernimmt. Es gebe bereits eine große Nachfrage, die Stadt führe bereits erste Gespräche mit Kaufinteressenten. 79 Grundstücke sind in privater Hand. Auf den Grundstücken in der Größenordnung zwischen 400 und 800 Quadratmetern können 26 Mehrfamilienhäuser, 147 Einfa

milienhäuser/Doppelhaushäften gebaut werden. Damit werde man das Ziel, das man sich 2015 nach Veröffentlichung der Wohnungsmarktstudie gesetzt habe, so Linke, nämlich den Bevölkerungsrückgang zu stoppen und der nächsten Elterngeneration Bauland anbieten zu können, erreichen. Laut Wohnungsmarktstudie fehlen in Warendorf 700 Wohnungseinheiten. Gemeinsam mit Baudirektor Peter Pesch und Stadtjustiziar Dr. Bernd Köster machte Linke gestern einen Streifzug durch die Warendorfer Stadtentwicklung von 2015 (Linkes Amtsantritt) bis 2018. Vor allem folgende Schlüsselprojekte stellte der Bürgermeister heraus: Erschließung neuer Baugebiete in Warendorf und den Ortsteilen (einschließlich Nachverdichtung), dritter Abschnitt Stadtstraße Nord (Stadt ist mittlerweile Eigentümerin der benötigten Grundstücke), Aufnahme der Emsinsel ins ISEK-Programm und Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie „Neue Ems“.

Ziel der Stadtentwicklungsoffensive: einem weiteren Bevölkerungsrückgang entgegen zu wirken, mindestens aber die vorhandenen eigenen Bevölkerungspotenziale zu binden. Die Zielmarke von 700 neuen Wohneinheiten werde sogar noch um 14 überschritten, so Linke. Dass dies geglückt sei, so der Bürgermeister, zeige sich nicht nur allein am größten geplanten Baugebiet In de Brinke (500 Wohneinheiten), sondern auch an den kleineren bereits erschlossenen Baugebieten „Westlich Friedhof“ (21 Grundstücke, bis zu 72 Wohneinheiten), An der Hauptschule in Freckenhorst (28 Grundstücke, bis zu 70 Wohneinheiten) und Kardinal-von-Galen-Straße (21 Grundstücke, bis zu 68 Wohneinheiten). In Hoetmar, Milte, Einen und Müssingen, so Baudirektor Peter Pesch, laufen die Gespräche zu entwickelbaren Grundstücken. Die Entwicklung des „Tackes-Geländes“ in Freckenhorst sei in diesem Jahr ein großes Thema.