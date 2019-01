Caterer insolvent: Essen kommt per Taxi

Stullen schmieren heißt es diese Woche für die Eltern der Fünft-, Sechst- und Siebtklässler der Gesamtschule. Weil der bisherige Caterer, die Firma Mangiato aus Warendorf, vor den Weihnachtsferien Insolvenz angemeldet hatte – die WN berichteten – war nach den Weihnachtsferien die Küche kalt geblieben. Nachdem der Insolvenzverwalter bestätigt habe, dass der Geschäftsbetrieb nicht weiterläuft, habe die Stadt sich um einen neuen Caterer bemüht, berichtete Dr. Martin Thormann, auf WN-Anfrage und zeigte sich zuversichtlich, bereits am heutigen Mittwoch einen Nachfolger benennen zu können, der dann ab kommenden Montag, 14. Januar, für die Beköstigung der Schüler zuständig sein wird. Bis dahin soll auch ein neues Bezahlsystem eingerichtet sein. Dieses werde voraussichtlich ähnlich funktionieren wie das bisherige Chip-System, erklärte Thormann auf Nachfrage. Dass das von den Eltern bereits auf das Mangiato-Konto überwiesene Geld aufgrund der Insolvenz futsch ist, ist nach Ansicht Thormanns zu befürchten. Betroffen von der Insolvenz sind auch die Heinrich-Tellen-Schule und der evangelische Kindergarten. Beide Einrichtungen kümmern sich nach Auskunft von Thormann selbst um neue Caterer. Tobias Mörth, Leiter der Heinrich-Tellen-Schule ist froh, dass der Schulträger schnell reagiert und eine Lösung für den Übergang gefunden hat. Die Schüler werden zurzeit von den Freckenhorster Werkstätten mit Essen versorgt. „Wir sind daher ganz entspannt“, so Mörth, „und müssen schauen, was sich langfristig entwickelt.“ Froh über eine „schnelle Lösung“ ist auch Pfarrer Cornelius Bury von der Evangelischen Kirchengemeinde. Am Dienstagmorgen hatte ihm die neue Leiterin des Evangelischen Kindergartens, Heide Lünnemann, berichtet, dass das Essen für die Kinder vorübergehend vom Josephs-Hospital geliefert werde. Angesichts der Rahmenbedingungen – das Essen wird per Taxi gebracht – sei abzuwarten, ob die Schnelllösung von Dauer ist.