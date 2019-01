Ob Kleider, Hosen, Hemden oder Dessous – auch im Modehaus Ebbers kamen Kleidungsstücke aller Art nach dem Kauf wie selbstverständlich in eine schicke natürlich auch als Werbträger dienende Tüte. Doch seit vor rund drei Jahren eine EU-Richtlinie in Kraft getreten ist, wonach der Verbrauch von 76 Plastiktüten pro Bundesbürger binnen der nächsten zehn Jahre auf etwa 40 pro Kopf gesenkt werden sollte, um die Gefährdung von Mensch und Tier durch Plastikmüll zu verringern, ist man auch im Modehaus zurückhaltend, wenn es um Tragetaschen geht. Wenn der Kunde keinen Beutel dabei habe, bekomme er selbstverständlich eine Tüte, versichert Seniorchef Rudolf Berger. Manchmal handelt es sich dabei um Modelle aus Plastik, ist doch die umweltfreundliche Alternative aus Papier, die im Modehaus Ebbers nebenbei bemerkt sehr elegant daherkommt, nicht 100-prozentig regentauglich. Gleichwohl setzte Familie Berger schon vor 30 Jahren auf Papiertaschen, die nun vielerorts eine Renaissance erleben. Das zeigt eindrucksvoll die aktuelle Ausstellung „So trugen Sie die Mode nach Hause“ in der Galerie des Modeerlebnishauses. Zu sehen ist dort zunächst bis zum 25. Januar Tragetaschen-Kunst aus 30 Jahren. Die Motive dieser so genannten Saisontüten, die interessante Einblicke in die grafische Entwicklung geben, wurden zwischen 1978 und 2008 in einer Arbeitsgemeinschaft ersonnen, der sich bundesweit elf Unternehmen angeschlossen hatten. Während die meisten der ausgestellten Tragetaschen, die entweder im Frühjahr und im Herbst oder aber im Frühjahr und zur Weihnachtszeit in großer Stückzahl aufgelegt wurden, aus Papier bestanden, war die erste aus Jute.

Beworben wurde auf dem Beutel damals, im Jahr 1978, die Young-Fashion-Abteilung, die sich zu jener Zeit im Erdgeschoss des Hauses befand. Das den Schriftzug umgebende Achteck fand sich seinerzeit auch in der Fassaden-Werbung des Hauses wieder. Auf den Papiertüten älteren Datums taucht der Ebbers-Schriftzug noch in 3-D-Optik auf. Das war auch auf der von einer aus Oldenburg stammenden Kollegin Rudolf Bergers Mitte der 80er- Jahre entworfenen Tüte, die farbenfrohe Kleider-Entwürfe zeigt, der Fall. Rund 250 000-mal sei diese Tragetasche verteilt worden, weiß Berger. Die auffälligen Modezeichnungen haben es – nebst moderner anmutendem Schriftzug – auch auf die Plastiktüten des Modeerlebnishauses geschafft. Dass es sich bei der Tüte, die er an der Kasse zu Anschauungszwecken besorgt hat, um das vermutlich letzte Exemplar handelt, erstaunt sogar den Seniorchef.

Dass die gefällig gerahmten Tragetaschen, die den Zusatz „das Modeerlebnis“ oder „mein Modeerlebnis“ tragen oder – willkommen im Internet-Zeitalter – die Web-Adresse verraten, nun einer breiten Öffentlichkeit präsentiert werden, war Rudolf Bergers Idee. Bislang hatten sie nur die Mitarbeiter des Unternehmens an den Wänden der Verwaltungsetage betrachten können. Bis zur Eröffnung der nächsten Ausstellung, die sich mit der 50-jährigen Geschichte des WaKaGe-Balletts beschäftigen wird, sollten die Wände der Galerie nicht ungenutzt bleiben. Von Ende Februar bis Ende April soll die Tragetaschen-Kunst dann noch einmal zu sehen sein.