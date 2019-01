Fortsetzung nach einem Jahr

Ob das gute alte Sprichwort „Was lange währt wird endlich gut“ auch für den Strafprozess gegen die einstige Gestütsleitung des Warendorfer Landgestüts gilt, das bleibt dahingestellt. Fakt ist, dass der Prozess, der bislang vor gut einem Jahr, nämlich am 22. Januar 2018, mit nur einem Verhandlungstag seinen Auftakt fand, nun endlich fortgesetzt wird. Nach Auskunft von Ralf Kruse, Leiter des Amtsgerichtes Warendorf, sind die nächsten Prozesstermine für Donnerstag, 31. Januar, 9 Uhr sowie für Freitag, 8. Februar, 9 Uhr und Montag, 18 Februar, 9 Uhr angesetzt. Der ehemaligen Gestütsleitung, dem Verwaltungschef und dem Ersten Hauptberittmeister werden Vorteilsnahme im Amt in Zusammenhang mit Geschäften im Scheichtum Katar zur Last gelegt. In der ersten Verhandlung Anfang 2018 fand der Vorschlag des Gerichts auf eine einvernehmliche Regelung (Verfahrenseinstellung nach Geldstrafe) nicht die Zustimmung der ehemaligen Mitarbeiter. Jetzt, ein Jahr später, startet der Prozess von vorn. Die vom Land fristlos gekündigte Leiterin des Landgestüts beklagte die Verfahrensverzögerung in dem gegen sie gerichteten Strafverfahren vor dem Amtsgericht Warendorf. Über ihren Anwalt ließ sie mitteilen: „Angesichts der erheblichen Auswirkungen auf die Angeklagten, denen damit die Möglichkeit genommen wird, ihre Unschuld darzulegen und den Makel in der Öffentlichkeit zu beseitigen, ist die Untätigkeit des Amtsgerichts Warendorf nicht akzeptabel. Das Gericht verstößt damit gegen seine Justizgewährungspflicht.“

Der Direktor des Amtsgerichts wies den Vorwurf zurück. Denn sowohl Zeugen als auch andere Prozessbeteiligte hätten sich auf keine gemeinsamen Termine einigen können. Nach der Abarbeitung eines Beweisantrages der Verteidigung sei man dann ab Ende September vergangenen Jahres in eine neue Terminfindungs-Phase eingetreten, bestätigte Ralf Kruse auf WN-Nachfrage. Sieben weitere Zeugen sollen in den kommenden Verhandlungstagen angehört werden. Es handele sich dabei um Zeugen aus dem für das Warendorfer Landgestüt zuständigen NRW-Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz sowie weitere Zeugen aus der Region. Es geht um teure Flugreisen, Luxushotels und VIP-Status: Dem Trio wird vorgeworfen, privat von ihrer Stellung in dem weltweit bekannten Zuchtbetrieb profitiert zu haben. Dass zu dem Prozess in Warendorf auch Zeugen aus Katar geladen sind, bestätigte der Leiter des Amtsgerichts nicht.