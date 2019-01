Der Schaden ist mittlerweile behoben und die Planungen für einen Terrassen-Neubau abgeschlossen. Mit dem gestrigen Besuch des Präsidenten der NRW-Stiftung ist nun auch die Finanzierung gesichert. Eckhard Uhlenberg hatte einen Förderbescheid über 18 500 Euro und eine Plakette der NRW-Stiftung im Gepäck. Darüber freuten sich neben den Vorstandsmitgliedern der Altstadtfreunde auch Bürgermeister Axel Linke und Kulturdezernent Horst Breuer.

Die Terrasse ist als modernes Bauwerk geplant. Neben einer Veranstaltungstechnik ist auch die barrierefreie Erreichbarkeit der Terrasse und damit auch des Hauses gegeben. So ist es künftig auch Rollstuhlfahrern möglich, Veranstaltungen im Tapetensaal pro­blemlos zu besuchen. Aber auch Paare, die den Raum für ihre standesamtliche Trauung nutzen, wird der Bau freuen. Ein Umtrunk im Freien, mit Zugang zum Garten direkt an der Ems, bietet sich an.

Alfred Smieszchala, stellvertretender Vorsitzender der Altstadtfreunde, freut sich, dass mit Realisierung der Terrasse ab 2020 nun auch Veranstaltungen im Garten leichter möglich sind. geplant sind unter anderem Konzerte, Lesungen und Theateraufführungen. Für die Altstadtfreunde dankte Smieszchala auch den anderen Sponsoren, den vielen ehrenamtlichen Helfern und dem Eigentümer für ihr Engagement für das „Bürgerhaus des Klassizismus“ an der Klosterstraße 7, welches Teil des Dezentralen Stadtmuseums ist.

Ein dickes Lob für das Dezentrale Stadtmuseum gab es von Uhlenberg: „Ihr Konzept ist zukunftsweisend.“ Mit dem Geld wolle die NRW-Stiftung die Lebendigkeit der Altstadt fördern und erhalten. Wichtig sei es auch, dass mit dem Zuschuss der Inklusionsgedanke unterstützt werde.