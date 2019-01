Überfall in Freckenhorst: Eine junge Frau ist am Freitag gegen 17.40 Uhr von einem Unbekannten dunkler Hautfarbe angegangen worden. Laut Polizei befuhr die Jugendliche die Straße Flintrup mit ihrem Fahrrad. Ihr näherte sich dann, ebenfalls auf dem Rad, eine unbekannte männliche Person und zog die Warendorferin plötzlich von ihrem Rad. Im Straßengraben berührte er sie unsittlich. Es gelang der Jugendlichen, sich zu befreien und einen vorbeifahrenden Pkw anzuhalten. Der Täter flüchtete

daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Beschreibung: 18 bis 20 Jahre alt, schwarze kurze Haare, braune Hautfarbe, normale Figur, sprach gebrochen Deutsch. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich bei der Polizei, Telefon ✆ 9410 00, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu melden.