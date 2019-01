Als wenn es das wenig winterliche Wetter nicht schon spannend genug für die Menschen hinter den Ständen gemacht hätte, kam sowohl beim Winterwäldchen als auch in der Winter-Lounge noch ein Problem oben drauf: mehrfache Stromausfälle. Der Grund liegt tief und wird deshalb erst auf den zweiten Blick sichtbar: Die Versorgungssäulen unter dem Pflaster des Marktplatzes sind nicht ganz dicht. Mängel bei zwei von ihnen waren für den Spannungsabfall verantwortlich. Niels Heermann bestätigte das auf WN-Anfrage aus der Tiefbauabteilung. Und kündigte gleich an, dass die Herstellerfirma informiert sei.

Es geht wohl um Feinheiten, konkret um den Feuchtigkeitsschutz der Steckdosen in den Säulen. Aus denen entnehmen Nutzer wie Marktbeschicker oder eben die Standbesetzungen bei Veranstaltungen wie Weihnachtswäldchen oder Winter-Lounge Strom und Wasser, leiten auch Spülwasser durch sie in die unter den Säulen liegenden Mischwasserrohre ein.

Wenn es nun mehr Kondenswasser gibt, sammelt sich soviel davon in den Schächten, in den die Säulen normalerweise verschwinden, dass es einen „Kurzen“ gibt. „Das ist klar: Feuchtigkeit plus Strom gleich Sicherung raus“, so Niels Heermann. Der stadteigene Elektriker habe nach den Pannen in der Weihnachtszeit schon etwas improvisiert, doch das reiche nicht: „Das ist jetzt Sache des Herstellers.“ Bisher seien diese Ausfälle auch nur bei fortgesetzter kühlerer Witterung vorgekommen – und erstmals überhaupt, wie der Hersteller der Installationen versichere. Im Domplatz in Münster sei dieselbe Technik im Einsatz, funktioniere da aber störungsfrei. „Die hatten dort keine Probleme bisher. Und die Säulen hier sind auch nicht komplett kaputt, haben aber vor der Löwenapotheke und vor Darpe dieses spezielle Problem.“

Feuchtigkeit in Versorgungssäulen

In den nächsten Tagen werden sich Mitarbeiter der Herstellerfirma nach Warendorf aufmachen und sich dann etwas einfallen lassen. „Wir sind da ganz optimistisch, dass das klappt“, meinte Niels Heermann.