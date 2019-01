Die Kolpingsfamilie ist verankert im Kolpingwerk Deutschland und wurde von Adolph Kolping (1813 bis 1865) als katholischer Gesellenverein ins Leben gerufen. Der Verein entwickelte sich zu einem international tätigen Sozialverband mit 230.00 Mitgliedern in 2400 Kolpingsfamilien.

In Warendorf besteht die Kolpingsfamilie seit 1853. Ihr erstes Gesellenhaus entstand 1864 an der Totenstraße 3. Zu den 394 Mitgliedern zählen Menschen aller Altersgruppen, Frauen und Männer. Sie setzen sich ein für nationale und internationale Hilfsprojekte, die Bildungsarbeit und für ein intensives Vereinsleben.

Kürzlich feierte die Kolpingsfamilie Warendorf in ihrem Stammquartier, dem Kolpinghaus, ihr 167. Stiftungsfest. Nach dem Gottesdienst in der St. Laurentius-Kirche mit Pfarrer em. Bernhard Lütkemöller und einem gemeinsamen Frühstück begrüßte Vorsitzender Martin Hülsmann neben den Vereinsmitgliedern und einer Kolping-Abordnung aus Dortmund als ehemaliger Warendorfer Neubürger Werner Stock, der sich aber mittlerweile schon zehn Jahre zu den Warendorfern gehörig fühlt. Der ehemalige Polizeibeamte aus Offenburg trug einige Anekdoten aus seinem Jugend- und Polizeileben in humorvoller Weise vor. Er hat die Geschichten in einem kleinen Büchlein niedergelegt.

Martin Hülsmann machte bekannt, dass die diesjährige Sammlung ausgedienter Weihnachtsbäume den stolzen Betrag von 3586 Euro eingebracht hat. Seine Freude darüber steigerte sich noch, als er in diesem Jahr insgesamt 16 Mitglieder ehren konnte, die – wie er selbst übrigens auch - ihr Kolping-Vereins-Jubiläum feiern. Der Treue-Dank richtete sich an: Johann Dargel, Theodor Schlüter (jeweils 70 Jahre), Bernhard Bäumker, Paul Nünning (65 Jahre), Manfred Koch (60 Jahre), Martin Hülsmann, Reinhard Johanterwage, Änne Tarp (40 Jahre), Paul Buxbaum, Anni Gösling, Renate Hankemann, Frank Korte, Susanne Korte, Josefine Schwartze, Anni Stählker und Maria Wagner (25 Jahre). Nach dem gemeinsamen Singen des Kolping-Liedes fand das harmonische Stiftungsfest seinen Ausklang.