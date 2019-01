Maßnahmepaket soll helfen

Noch nie war der Bedarf an Kindergartenplätzen so hoch wie jetzt. Die Anmeldezahlen für das kommende Jahr gehen durch die Decke. Besonders die Anfragen für die U3-Kinder steigen sukzessive an. „Es gibt mehrere Gründe, weshalb Eltern ihre Kinder mit etwa zwei Jahren in den Kindergarten geben möchten. Die beiden wichtigsten sind die Berufstätigkeit, in Voll- wie Teilzeit, sowie der Wunsch, dass das Kind auch außerhalb der Familie soziale Kontakte aufnehmen kann“, berichtete Wolfgang Rüting, Amtsleitung für Kinder, Jugend und Familie im WN-Gespräch.

Die konkreten Zahlen für Warendorf: Aktuell (Stand November 2018) stehen 380 Anfragen 278 U3-Plätzen gegenüber). „Wir gehen davon aus, dass wir den Bedarf komplett abdecken können“, betonte Rüting.

Vor allem gebe es eine enge Zusammenarbeit zwischen den Kindergärten und der Tagespflege, um die Mehranmeldungen auffangen zu können. Helfen soll auch eine Art „Nachrutschverfahren“, mit dem Kinder im Laufe des Kindergartenjahr in den Ü3-Bereich wechseln können. „Mit vier Wochen Vorlaufzeit kann dann bereits im U3-Bereich ein weiteres Kind aufgenommen werden“, erklärte Ansgar Westmark von der Stadt Warendorf. Im Ü3-Bereich hätten die Kindergärten derzeit einen Überhang, der dieses Aufnahmeverhalten möglich mache. 1093 Plätze gibt es – es wurden aber nur 1021 Kinder angemeldet, die das dritte Lebensjahr vollendet haben. Ein ähnliches Bild gibt es in der Tagespflege. Auch hier existiert ein Überhang von 21 Plätzen.

Neben der Warendorfer Kernstadt ist besonders der Bereich Einen/Milte/Müssingen von den Mehranmeldungen betroffen. In der Kernstadt wird eine Interimslösung in der Franziskusschule angeboten. Derzeit ist sogar die Rede von einer zweiten Gruppe. Im Außenbereich sollen Sozialräume umfunktioniert werden, um den Betreuungsbedarf aufzufangen.

Wie genau die Verteilung der Kinder auf die vorhandenen Kindergärten aussehen wird, kann erst abschließend mit dem 15. März gesagt werden. Bis dahin dauert das offizielle Anmeldeverfahren.

Die Stadt arbeitet parallel dazu an langfristigen Lösungen, da die Betreuungsnachfrage in einem starken Wandel ist. „Bei den Drei- bis Sechsjährigen haben wir eine Versorgungsquote von nahezu 100 Prozent. Wir gehen davon aus, dass mittelfristig der Bedarf der Zwei- bis Dreijährigen ebenfalls auf 100 Prozent ansteigen wird und der U2-Bereich auf 50 Prozent. Derzeit liegen wir im Bereich der Zwei- bis Dreijährigen – regionsabhängig – bereits zwischen 50 und 80 Prozent“, erklärte Wolfgang Rüting.

Es existiere ein verbindlicher Ausbauplan für die Tageseinrichtungen: „Es wird in jedem Kindergarten Veränderungen geben, und es werden auch neue Kindergärten gebaut werden. So beispielsweise im Gebiet „In de Brinke“.“

Mit der Platzproblematik geht der Fachkräftemangel einher. Um den Beruf des Erziehers und auch die Ausbildung attraktiver zu machen, wurde eine „Praxisintegrierte Ausbildungsform“ (PIA) entwickelt, bei der die angehenden Erzieher frühzeitig in den Kindergärten arbeiten und entsprechend eine Ausbildungsvergütung erhalten.

Mit der Kombination Ausbau der Kindergärten und Aufbau von Fachpersonal möchte die Stadt Warendorf langfristig auf die Entwicklung der Anmeldungen vorsorgen.