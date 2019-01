Launiger Abend voller Überraschungen

Alle Jahre wieder: Tennisspieler raus – Narren rein. Die Karnevalisten hatten ihr Kostüm allerdings an den Nagel gehängt und kamen im Blaumann zu den Vorbereitungen für das Fest der Feste in Warendorf. Seit Mittwochabend wird die Kreienbaum Sport- und Eventhalle umgekrempelt. Die 2400 Quadratmeter große Bodenfläche war am Mittwochabend bereits in Windeseile mit OSB-Platten ausgelegt, heute folgt die Ausrichtung der über 900 Stühle und Tische. Moderne Ton- und Videotechnik muss platziert, Kameras und Großleinwände müssen installiert werden. Alle Hände voll zu tun für die Prinzenproklamation am Samstag. Nachmittags kommen die Gäste beim Seniorenkarneval auf ihre Kosten. Aber längst nicht nur Senioren besuchen diese Veranstaltung mit Kaffee und Kuchen. Längst hat sich auch bei den jüngeren Jecken herumgesprochen, dass das Programm identisch ist mit der Abendvorstellung. Nur mit dem Unterschied, dass der neue Stadtprinz der Warendorfer Karnevalsgesellschaft gegen 23.30 Uhr den Narrenthron in der ausverkauften Kreienbaum-Narrhalle besteigen wird. Der Seniorenkarneval (Einlass 12.45 Uhr) findet noch mit dem amtierenden Prinzen Hanns-Jörg Ahmerkamp „mit Kawumm aus dem Holzimperum“ statt.

Die Prinzenproklamation (Beginn 19.30 Uhr; Einlass ab 18.45 Uhr) wird wieder im Live-Stream auf der Homepage der WaKaGe übertragen. Auch die Westfälischen Nachrichten berichten ganz aktuell auf ihrer Homepage (www.wn.de) über den neuen Prinzen.

Und wer das in diesem Jahr sein wird, darüber wird wieder fleißig gerätselt. 100 Jahre Frauenwahlrecht. Berlin will den Weltfrauentag am 8. März 2019 zum internationalen Feiertag erklären.

Freckenhorst hat ein Dreigestirn (Bauer, Jungfrau und Prinz). 22 Jahre Warendorfer Möhnen und 50 Jahre WaKaGe-Ballett. Auch, wenn viele Anzeichen dafür sprechen, dass erstmals eine Frau in Warendorf den Narrenthron besteigt, ließ WaKaGe-Präsident Hermann-Josef Schulze Zumloh keinen Zweifel: „Der neue Prinz ist ein Mann. Da es sich diesmal um eine lange Session handelt, schauen wir natürlich im Vorfeld auf die Kondition des neuen Prinzen. Und ich kann nur sagen: Alles top.“ Der neue Prinz Karneval darf sich auf eine lange Karnevalssession gefasst machen, bis Aschermittwoch am 6. März sind es 46 Tage.

Die Proklamation der neuen Tollität ist eingebettet in ein vielseitiges Programm. Erstmals wieder mit einer Ehrensenatorentaufe. Und mit so viel Live-Musik wie noch nie: Musikalisch gibt zunächst das Blasorchester Everswinkel (BOE) seine Visitenkarte ab, ehe die WaKaGe-Band unter Leitung von Klaus Hoffmann das Ruder übernimmt und die Gäste weit über das Bühnenprogramm hinaus begleitet. Oberhofsänger Frank Hülsbusch präsentiert zu fortgeschrittener Stunde nicht nur das neue Prinzenlied, sondern auch schon zuvor den einen oder anderen Titel, der zum Schunkeln und Mitsingen animiert. Bevor gegen 23.30 Uhr der neue Prinz kütt, stehen „Swede Sensation“, eine Abba-Revival-Band, im Rampenlicht. Die Sänger, mit eigener Band, entführen ihre Gäste mit Gesang und Entertainment in die Glamourwelt der 1970er-Jahre.

Dass es wieder eine Prinzenproklamation mit vielen Überraschungen wird, daran ließen die Macher keinen Zweifel. Der Prinz, na klar. Aber auch die Namen der neuen Ehrensenatoren bleiben bis Samstag geheim. Die „Taufe“ soll ein neues Format erhalten.

„Der Part des reinen Zuhörens wird immer schwieriger“, weiß WaKaGe-Präsident Hermann-Josef Schulze Zumloh. „Kurz und knackig“ hat er deshalb die Devise herausgegeben. Auf einen Extra-Programmpunkt „Warendorfer Lokalkolorit“ wird vorerst verzichtet. Der Präsident verspricht dennoch einen „launigen Abend mit der einen oder anderen lokalen Spitze.“

Ein weiterer Vorgeschmack auf die eingekauften Top-Nummern: Sabine Hollefeld alias Emma aus Emsdetten – eine extrem mächtige münsterländische Attraktion. Das Vollweib, redegewandt und eigenen Angaben zufolge mit „olympischer Figur“ ausgestattet, nimmt kein Blatt vor den Mund, was dazu führt, dass Ehemann Bernd wenig bis überhaupt nichts zu lachen hat.

Clownerie, Akrobatik, Artistik und Comedy – all diese Genres vereint Künstler Georg Leiste als „Parmarotti“, dritter externer Act auf der Pripro-Bühne. Der gebürtige Münchner gilt als außergewöhnlicher Komiker, der unter anderem schon im Circus Roncalli, im Circus Flic Flac und beim Humorfestival in Peking begeisterte. Er steht für eine sensationelle Playback-Show für Augen, Ohren und Lachmuskeln, für Lebensfreude pur und Leibesfülle satt. „Parmarotti“ schmettert Arien, liefert halsbrecherisch-akrobatische Einlagen und vergisst nicht, die Zuschauer mit ins Programm einzubeziehen. Er wird sich buchstäblich ins Getümmel stürzen.