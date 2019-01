Erst Vorstand, dann Geschäftsführer

Das Ziel ist klar definiert: eine Organisation für theoretisch alle Selbstständigen einer Stadt. Jedenfalls für die, die in und auch von ihr leben und deshalb etwas für sie und sich tun wollen. Das ist der ehrgeizige Programmkern von „WiWa“, „Wirtschaft für Warendorf“, jener neuen Vereinigung, die sich im November als Erbe von Kaufmannschaft, „Warendorf Marketing“ und „Warendorf plus“ präsentiert hatte. Und wie geht es jetzt weiter?

Ehrgeizig, daran lässt Cornelia Köster keine Deutung zu. Wobei der Unternehmerin klar ist, dass die Phase, in der es um viel, viel Hintergrund- und Grundlagenarbeit geht, noch anhält und es sich deshalb im Moment noch verbietet, schon klare Daten und Namen zu nennen: „Wir haben uns im Dezember noch einmal getroffen. Da laufen Gespräche, da müssen sich Menschen überlegen, wie viel sie als mögliches Vorstandsmitglied beisteuern können. Und das alles hängt letztlich auch davon ab, dass das Gericht unsere Satzung auch anerkennt.“

Klar ist, wie auch schon bei der Initiativversammlung letzten Herbst Im Engel betont, dass es natürlich weiter um Warendorf geht, um mehr Attraktivität für den Lebens- und Einkaufsort. Das allerdings mit neuen Akteuren – nach denen gerade weiter aktiv gesucht wird – und einem breiteren Mitgliedskreis. Eben nicht nur aus den Reihen der Kaufleute, und eben nicht nur auf die Kernstadt begrenzt. „Ich war jetzt erst in Milte und gehe noch nach Freckenhorst – die Hoetmarer hatten ja schon ihr Interesse an der Mitarbeit signalisiert“, sagt Cornelia Köster auf WN-Anfrage. Es gehe darum, den Mitgliedern klarzumachen, dass es einen echten Nutzen für die Gewerbetreibenden der Ortsteile gebe. Das Interesse sei auch in allen Gesprächen durchgängig klar erkennbar. Zumal die Stadtteile profitieren. „Sicher gibt es da auch Synergie-Effekte, sei es bei Dingen wie Veranstaltungshaftpflicht oder Buchhaltung“, so Köster weiter.

Synergie-Effekte auch für die Ortsteile

Doch das ist konkreter erst dann Thema, wenn die Vorstandskandidaten feststehen und sich, wie vorgesehen, im März bei einer ordentlichen Mitgliederversammlung zur Wahl stellen. Den Februar über bleibt also noch Zeit für diesen Teil der „Hausaufgaben“ im Interimsvorstand, der sich mit Rudolf Berger und seinen Mitakteuren an die Arbeit gemacht hatte: Rolf Möllmann als Bergers Vize, Schatzmeister Hans-Joachim Burlage sowie Peter Scholz und Christian Murrenhoff als Beisitzer. Sven Darpe und Hoetmars Gewerbevereinsvorsitzender Martin Huerkamp sind Kassenprüfer. Allen ist klar, was Conny Köster formuliert: „Wir wollen nicht dasselbe wie bisher – nur mit Beiträgen und unter einem neuen Namen.“

Wenn es nach Cornelia Köster geht, wird es für den im März zu wählenden Vorstand dann gleich um d i e Aufgabe schlechthin gehen: den Geschäftsführer finden. Von vornherein war beim Antritt im November klar formuliert, dass das nur ein Hauptamtlicher sein kann. Ob Mann oder Frau, zeigt sich. Wird das etwas bis zur Jahresmitte? „Das wäre auf jeden Fall der Wunsch“, so Köster. Denn zum einen kommen die im Kalender feststehenden, großen Veranstaltungen, zum anderen meldeten sich Interessierte immer wieder mit Ideen, die „WiWa“ ebenfalls noch wahrnehmen könnte.

Erste große Aufgabe: Hauptamtliche(n) finden

Für den Vorstand geht es also ab März erst richtig los. „Bis dahin muss sich jeder überlegen, in welchem Ausmaß er sich einbringen will.“ Bei den vielen Gesprächen seit November hat Köster immer wieder festgestellt, dass sich noch nicht zu jedem herumgesprochen hat, was „WiWa“ vorhat. Also: „Wir möchten natürlich nach wie vor alle Unternehmer & Co aufrufen, Mitglied zu werden. Auch bei Fragen können sie sich gerne unverbindlich an mich wenden“, schließt sie.