Sparringspartner und Sandsack

Sechs Teilnehmerinnen, darunter auch Nichtmitglieder, fanden sich am Mittwochabend in Tissens Boxstudio in Freckenhorst ein. Gute eineinhalb Stunden lang wurden sie in die Kunst des Boxens eingeführt. Schnell wurde klar: Atmung und Fußstellung sind das A und O. In mehreren Disziplinen konnten die Teilnehmerinnen ihre Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit unter Beweis stellen. So manche Teilnehmerin blickte zwischendurch mit einer dunklen Vorahnung auf den nächsten Tag. „Vermutlich wird das ein dicker Muskelkater“, mutmaßte Marion Bause und erntete zustimmendes Nicken.

Bereits während der Aufwärmphase wurde den Frauen eins klar: Ohne Schweißvergießen wird dieses Studio nicht verlassen! Immer wieder ging es um die Grundstellung, Schlagkombinationen wurden vorgeführt und diese in der Laufbewegung wiederholt.

Danach ging es mit dem Sparringspartner rund. Teilweise im Ring, teilweise im Raum testeten die Frauen die erlernten Kombinationen.

Für die Ausdauer musste der Sandsack leiden. Intensiven Schlagabtausch gab es über mehrere Runden. Sichtlich Spaß hatten die Teilnehmerinnen beim „Speedcourt“. Bei der speziellen Version im Boxstudio befinden sich zwölf Basispunkte auf dem Boden. Auf einem Bildschirm leuchtet die jeweilige Basis auf, die es zu berühren gilt. Schnelligkeit, Konzentration und Geschicklichkeit werden dabei gleichermaßen angesprochen.

Erschöpft, aber sichtlich zufrieden zogen die Frauen am Ende Bilanz: Alle waren angetan von der Aktion – und einige zeigten sich durchaus interessiert, an einem der normalen Kurse teilzunehmen.