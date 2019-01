Westfalens Literatur und Kulinarik

WArendorf -

Peter Schütze ist ein echter „Mehrkämpfer“ unter den Entertainern: Autor, Literaturwissenschaftler, Comedien, Dramaturg – in jeder Disziplin ist der gebürtige Detmolder ein Meister seines Fachs. Am Donnerstag, 7. Februar, kommt das Warendorfer Publikum in den Genuss seiner Unterhaltungskunst. In Kooperation mit der Volkshochschule laden Ute und Gerhard Leve dann zum kulinarisch-literarischen Rezitationsabend im Hotel „Im Engel“ mit dem Titel „Zwischen Rhein und Weser“ ein.