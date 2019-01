Mitte des Jahres Start für Süd-Bus

Das Jahr 2019 geht auf jeden Fall in die Geschichte eines der jüngsten Warendorfer Vereine ein. In geschätzt einem halben Jahr nimmt der Bürgerbus Süd seinen Betrieb auf. Das weiß Vorsitzender Dieter Holsträter sicher: „Wir haben den Bewilligungsbescheid vom Land, die Bestellung des Fahrzeugs ist der nächste Schritt.“

Ob der Wagen – ein fahrgasfreundlicher Niederflurbus – schon bestellt ist, wusste Holsträter beim WN-Gespräch am Freitag noch nicht. Das sei Sache der Regionalverkehr Münsterland GmbH als Konzessionsträger.

„ Wir haben den Bewilligungsbescheid vom Land. Wir haben den Bewilligungsbescheid vom Land. “ Vorsitzender Dieter Holsträter

Rund 100 000 Euro kostet der Bus. „77 000 kommen vom Land, den Rest übernehmen ja Stadt und Kreis. Die Lieferzeit für den Bus beträgt regelmäßig ein gutes halbes Jahr. Die Fahrzeuge sind Spezialanfertigungen, die meist aus Österreich oder Ostdeutschland kommen.

Die letztes Jahr überlegten und mehrfach abgefahrenen Routen? „Die stehen mittlerweile fest. Wir haben uns mit Stadt und dem Bürgerbus Nord darauf verständigt.“ Zunächst habe es gewisse Irritationen bei den Nordenern gegeben, weil auch die Südener das Krankenhaus anfahren wollen. Doch das sei beigelegt: „Mit den Routen beginnen wir in jedem Fall. Die werden wir in den nächsten Wochen auch auf unserer Internetseite veröffentlichen“, so Dieter Holsträter weiter.

Die Routen stehen fest

Mit der Sicherstellung der Kosten für den Kauf des neuen, zusätzlichen Bürgerbusses sieht der Vorsitzende des Vereins nun nur noch grüne Ampeln. „Im Moment gibt‘s keine Hürden mehr, die uns daran hindern würden, loszufahren.“

Der Verein hatte sich gegründet, weil auch im Süden der entsprechende Transportbedarf der Bewohner nachgewiesen ist. An den Informationsständen bildeten sich teils Schlangen, viele Südener, die auch an das Netz aus Linienbussen nicht angeschlossen sind, machten ihr Interesse deutlich.

„ Im Moment gibt‘s keine Hürden mehr, die uns daran hindern würden, loszufahren. Im Moment gibt‘s keine Hürden mehr, die uns daran hindern würden, loszufahren. “ Dieter Holsträter

Die bisherige Routenplanung sieht von Montag bis Freitag eine Bedienung verschiedener Haltestellen ab etwa viertel nach acht morgens vor. Im Stundentakt geht es über verschiedene Stopps etwa an Bahnhof, Friedhof, Kreishaus, Finanzamt oder Bahnhof bis kurz vor halb acht abends durch die Straßen südlich der Bahnlinie. Für einen Euro pro Fahrt. Am Steuer sitzen, wie bei Bürgerbussen üblich, Ehrenamtliche. Im Verein hatten sich beim letzten Treffen bereits genug Fahrerinnen und Fahrer gefunden, die den Süden Warendorfs mobiler machen. Dieter Holsträter: „Ich gehe davon aus, dass wir Mitte dieses Jahres starten.“