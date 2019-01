Carsten Wolff regiert Warendorfs Narren

Am 11.11. geboren, 11 Jahre verheiratet, 11 Jahre Meister in seinem Beruf, 11 Mitarbeiter im Betrieb, die Hausnummer seines Wohnhauses: 137 – jede Zahl einzeln zusammenaddiert 11. Kein Witz. Bessere Voraussetzungen, die Prinzenrolle im Warendorfer Karneval zu übernehmen, gibt es wohl kaum.

Die närrische Elf zieht sich wie ein roter Faden durch den Lebenslauf des neuen Warendorfer Prinzen: Carsten I. (Wolff), „der meisterliche Wolff fürs Dach“ ist neuer Regent der Warendorfer Karnevalsgesellschaft. Der 38-Jährige, wohnhaft Breitestraße 137 in Warendorf, ist am späten Samstagabend als neuer Stadtprinz in die voll besetzte Kreienbaum-Narrhalla eingezogen.

Gelernter Heizungsbauer

Carsten Wolff ist Dachdeckermeister, in Warendorf geboren, in Freckenhorst aufgewachsen („Ich war 22 Jahre Pielepogge“). Er ist verheiratet mit Mareike, geborene Strohbücker. Sie arbeitet als kaufmännische Angestellte im prinzlichen Betrieb. Im Jahr 1997 – vor zweimal 11 Jahren hat sich das Paar beim Landjugendball kennengelernt. 2016 übernahm Carsten Wolff, der Heizungsbauer gelernt hat und immer schon hoch hinaus wollte, den Dachdeckerbetrieb seines Schwiegervaters Paul Strohbücker. Dieser wiederum hatte seinerzeit die Nachfolge von Franz Nilles angetreten, der Name firmiert weiterhin.

Hoch über der Stadt und in der Werkstatt ist Carsten Wolff gefordert. Hoch hinaus geht es für den Prinzen – nicht jeden Tag, aber immer wieder. Der Dachdeckermeister muss schwindelfrei sein – auch im Karneval. Eine lange Session, sechs Wochen Helau und Heiterkeit verlangt das Protokoll vom neuen Prinzen. Die wenige Freizeit verbringt der Dachdeckermeister mit seiner Familie, zu der auch Mischlingshund Bella gehört. Camping und Skifahren sind seine Hobbys.

Der berufliche Werdegang des Prinzen war zunächst ein anderer: Lehre als Heizungsbauer. „Doch ich wollte kein Kellerkind sein“, lacht der 38-Jährige. Nach Feierabend und am Wochenende habe er immer bei seinem Schwiegervater im Betrieb mitgearbeitet und sei mit auf Dächer gestiegen. Wolff war fest entschlossen, seinen Beruf zu wechseln. Nach dem Zivildienst – Hausmeisterstelle – machte er seinen Meister.

Kein unbekannter Neuer

Elf Jahre nach der Meisterschule hat sich Carsten Wolff entschieden, Prinz zu werden. Dabei ist der Neue im Warendorfer Karneval kein Unbekannter, hilft er doch jedes Jahr beim Wagenbau für den Rosenmontagszug und ist mit seiner Firma Werbepartner der WaKaGe. „Bislang war ich nur schmückendes Beiwerk“, lacht der Prinz, der bislang im Schatten seiner Frau Mareike, Obermöhne ihres Zeichens, und den beiden Töchtern Maja Fee (Bambinos) und Neele Marie (Hüpfer) stand. Sohn Leon Maurice wird einmal in die prinzlichen Fußstapfen seines Vaters steigen, prophezeit der neue Prinz.

Die Kinder wurden im Vorfeld nicht eingeweiht, erfuhren erst am PriPro-Abend von der Prinzenrolle ihres Vaters. Völlig von den Socken waren auch Mareikes Eltern, Benedikta und Paul Strohbücker, die am PriPro-Abend den Babysitter spielten und erst um kurz vor Mitternacht die prinzliche Nachricht erhielten: per Foto übers Handy. Überrascht wurden auf die selbe Weise die Eltern des Prinzen, Monika und Manfred Wolff.

Der neue Prinz gehört mit gerade mal 38 Jahren zur jüngeren Generation der närrischen Amtsinhaber. Sein Kostüm: schwarz-gold. In Anlehnung an die Dachdeckerzunft. Dazu eine schwarze Pumphose und schwarze Lackschuhe. Der prinzliche Orden. Ganz klar, zeigt einen Dachdecker auf der Leiter mit Hammer an der Hose, das Zunft-Emblem und die lachende WaKaGe-Maske.

Beim Blick auf den Orden, kommt der Prinz zum Kern des Karnevals: der Hammer. „Ich mach das, weil ich Bock darauf habe.“

Dabei hatte Carsten Wollf vorher gar keine Ahnung, wie das so abläuft, Prinz zu werden. „Ob ich auf einer Liste stehe?“ Eines Tages bekam seine Frau Mareike einen Anruf vom Ehrenpräsidenten Markus Hinnüber. „Da wurde mir ganz schlecht. 14 Tage Bedenkzeit, dann war die Sache klar und mir ging es besser.“

Prinzenlied sitzt schon

Der 38-Jährige Warendorfer, der seinen Dachdeckerbetrieb an der Eisenbahnstraße in Freckenhorst hat, ist unter dem Jubel der PriPro-Gäste triumphierend in die Kreienbaum-Halle eingezogen. In der Hand, das Narrenzepter Moritz. Spätestens beim Prinzenlied, umgetextet nach dem Songtext der Flippers: „Lotusblume hab ich dich genannt“, hielt es niemanden mehr auf den Stühlen. Erste Amtshandlung des neuen Prinzen: Orden und Küsschen für Ehefrau Mareike. Dann rief er alle auf, zum prinzlichen Frühschoppen am Sonntag im Hotel im Engel zu kommen. Sein Hauptquartier schlägt der Prinz bei seinem Freund „Ömpe“ Wörmann in der Sonne auf.