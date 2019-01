„Ich bin absolut geflasht“

Warendorf -

So viel Live-Musik wie noch nie, dazu Comedy, Akrobatik und Ballett, das fünfstündige PriPro-Programm am Samstagabend in der Kreienbaum-Halle konnte sich sehen lassen. Höhepunkt war natürlich der Auftritt der neuen Tollität, Carsten I., „der meisterliche Wolff fürs Dach“.