Zwei auf einen Streich

Eine ganz besondere Auszeichnung ist am Samstagabend im Rahmen der PriPro Bettina Sieckendiek und Alfons Lentfort zuteil geworden. Für ihr langjähriges Engagement um die WaKaGe und den Karneval in Warendorf wurden die beiden in die Riege der Ehrensenatoren aufgenommen. Aus den Händen von Präsident Hermann-Josef Schulze-Zumloh erhielten sie ihre Ernennungsurkunden und die entsprechenden Narrenkappen.

Laudator Markus Hinnüber hob hervor, dass sich die neuen Ehrensenatoren eng mit der WaKaGe verbunden fühlten. Während Bettina Sieckendiek vom gleichnamigen Reiseunternehmen unter anderem seit vielen Jahren für die Touren der WaKaGe einen Bus zur Verfügung stelle, stehe Alfons Lentfort stets mit juristischem Rat zur Seite. Ebenso habe Lentfort viele Jahre Räumlichkeiten als Lager zur Verfügung gestellt.