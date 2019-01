Dreigestirn ehrt verdiente Sportler

Freckenhorst -

Für die Ordensverleihung durfte sich jeder eine Person aussuchen, mit der persönliche Verbindungen bestehen. So verlieh Prinz Fritz I. den Dreigestirns-Orden an Dieter Mevert mit der Begründung: „Es gibt wohl niemanden hier im Saal, die sich so lange kennen wie Dieter Mevert und ich. 1963, also vor karnevalistischen 55 Jahren, wurden Dieter und ich gleichzeitig eingeschult in die evangelische Paul-Gerhardt-Schule Freckenhorst: Dieter als Junglehrer und ich als i-Männchen in seiner Klasse. Unsere Wege kreuzten sich immer wieder, vor allem im TuS. Aus dem Lehrer und seinem Schüler wurden gute Freunde.“