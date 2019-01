Am Dienstag, 29. Januar, zeigt die Volkshochschule Warendorf aus Anlass des Holocaust-Gedenktages im Theater am Wall den Film „Erzähl es niemandem! Eine deutsch-norwegische Liebesgeschichte“. In diesem Dokumentarfilm wird die Liebesgeschichte zwischen einem Soldaten, einem deutschen Besatzer und einer jungen Norwegerin nachgezeichnet.

Im besetzten Norwegen des Kriegsjahres 1942 treffen sich zwei junge Menschen. Lillian ist 19 Jahre alt, als sie den deutschen Soldaten Helmut kennenlernt. Die bei-den verlieben sich sofort ineinander, doch schon bald zweifelt Lillian angesichts der Gräueltaten der Nazis an ihrer Liebe. Um Lillian nicht zu verlieren, legt Helmut sein Leben in ihre Hände. Er erzählt ihr, dass seine Mutter Jüdin ist und er sich nur aus einem Grund die Wehrmachtsuniform angezogen hat: Er entzieht sich darin der Verfolgung.

Der gefühlvoll inszenierte Film zeigt die inzwischen erwachsene Lillian auf dem Weg nach Narvik, jenem Ort, an dem sie Helmut einst kennengelernt hat. Sie trägt die Asche ihres verstorbenen Mannes bei sich, denn Lillian möchte ihrem Liebsten seinen letzten Wunsch erfüllen: Die Asche soll dort verstreut werden, wo ihre Liebe begann.

In seinem Dokumentarfilm erzählt Klaus Martens die Liebesgeschichte, die trotz oder vielleicht sogar wegen des Druckes von außen viele Jahre überdauert hat. Der Film basiert auf einem Sachbuch, das Lillian und die gemeinsame Tochter Randi geschrieben haben, nachdem das Geheimnis nach dem Tod des Vaters offenbart wurde. Das gleichnamige Buch stand 2017 mehrere Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Mutter und Tochter spielen in der Dokumentation sich selbst.

Beginn der Filmvorführung ist um 20 Uhr. Karten zum Preis von vier Euro gibt es an der Abendkasse.