Frust bei der „Krummen Gurke“

Ein Schrebergartenverein ohne Schrebergarten, ist das dann überhaupt ein Verein? Wenn es nach einigen ehemaligen Mitglieder geht – Nein. „Der Frust ist groß, es sind leider viele abgesprungen“, erzählt Gabriele Schulte, Vorsitzende des Vereins „Krumme Gurke“ und ist geknickt. Von den ehemaligen 40 Mitgliedern ist nur noch ein Bruchteil übrig. Dreiviertel der Mitglieder sind „von der Fahne gegangen“, nachdem auch in näherer Zukunft kein geeignetes Gelände in Aussicht ist. „Viele der Mitglieder beschweren sich, dass zu wenig passiert. Wir sollten mehr Druck machen. Mehr geht aber fast schon nicht mehr“, betont Schulte weiter. Es gab diverse Gespräche mit Bürgermeister Axel Linke, Vertreter des Vereins waren bei Ratssitzungen, und es wurden diverse Anträge gestellt. Dennoch steht der Verein immer noch ohne ein passendes Grundstück da. Bisher gab es nur ein einziges Angebot, das nicht angenommen werden konnte, da es nicht den Vorschriften eines Kleingarten-Vereins entsprach.

„Wir haben zig Gebiete vorgeschlagen, die den Anforderungen entsprachen. Leider sind alle geeigneten Flächen rund um Warendorf voll mit irgendwelchen Plänen wie zum Beispiel der Straßenbau der B 64n“, beklagt sich die „Gurke“-Vorsitzende. „Wir möchten gerne mindestens mit zwanzig Parzellen starten. Sonst hat das Ganze keinen Sinn. Aufgrund von vorgeschrieben Größen, wegfallenden Wegeflächen und Ähnlichem, würden wir ein Grundstück mit einer Größe von 10 000 Quadratmetern benötigen.“ Die Stadt vertröstet den Verein derzeit auf die geplante Renaturierung der Ems. In dem Zuge hat die „Krumme Gurke“ eine vage Aussicht auf einen schmalen Streifen an der Fischerstraße. Bis es soweit ist, können aber noch weitere Jahre ins Land gehen. Ein Lichtblick könnte die kommende Informationsveranstaltung zum Thema „Neue Ems“ am 7. Februar sein. Dazu ist der Verein eingeladen. Bleibt die Frage: Kann es den Verein überhaupt geben, wenn keine Kleingärten angelegt sind? An Anfragen mangele es jedenfalls nicht. Nahezu wöchentlich führt Gabriele Schulte Gespräche mit interessierten Bürgern, die quasi mit der Schaufel in der Hand bereit stehen. „Wenn sie jedoch den Stand der Dinge hören, springen sie nicht mal auf das Boot auf. Im Regelfall wollen sie sich zu einem späteren Zeitpunkt noch mal melden. Sie sind enttäuscht, dass es nicht sofort losgehen kann. Ohne aktive Mitglieder ist es aber schwer, den Druck aufrecht zu halten“, bemerkt Schulte im Gespräch mit unserer Zeitung. Aus diesem Grund ist im ersten Quartal des Jahres eine Sitzung geplant, bei der Ideen gesammelt werden sollen, wie es vorwärts gehen kann. Die Sitzung ist noch nicht terminiert, sobald es soweit ist, wird das Datum bekannt gegeben.