Bauaufsicht wieder in städtischer Hand

450 Vorgänge – von der Akteneinsicht bis zum genehmigten Bauantrag – das Bauamt des Kreises Warendorf hatte vorübergehend die Bauaufsicht für die Stadt Warendorf übernommen, die aufgrund eines Personalengpasses seit dem 23. Juli vergangenen Jahres nicht mehr in der Lage war, Bauanträge zu bearbeiten. Zum 1. Februar übernimmt die Stadt die Bauaufsicht wieder in Eigenregie. Die aktuelle Stellenbesetzung gibt das her, versicherte Bürgermeister Axel Linke beim gestrigen Pressegespräch im Kreishaus. Er bat allerdings um Verständnis, wenn zur Übernahme am 1. Februar noch nicht alles sofort rund laufe.

Was den Bürgermeister zuversichtlich stimmt, dass es jetzt wieder klappt mit der Bauaufsicht: Drei vakante Stellen konnten wieder besetzt werden. Zudem würden noch die Gespräche für zwei weitere Stellenbesetzungen in der Bauaufsicht laufen.

„Die politische Diskussion hat einen immensen Flurschaden hinterlassen“, sagte Linke gestern ganz deutlich. Der politische Umgang mit dem Thema habe dem Ansehen der Stadt Warendorf sehr geschadet. Damit spielte Linke auf Äußerungen aus der Politik an, wonach das Arbeitsklima schuld sei für die vakanten Stellen in der Bauverwaltung – die Personal-Not im Bauamt sozusagen hausgemacht sei.

Zurück zur Bilanz: Von den 450 Vorgängen – bis zum 31. Januar, kommen noch welche dazu, traf der Kreis in 170 Fällen eine Entscheidung – darunter 153 Baugenehmigungen. 103 Fälle (Stand gestern) gehen zum 1. Februar wieder an die Stadt zurück.

Landrat Dr. Olaf Gericke dankte gestern seinen Mitarbeitern im Kreishaus, die ein halbes Jahr lang eine Mehrbelastung hinnehmen mussten. Er sprach von einem „riesigen Stück Arbeit“ und „einer besonderen Situation“, die es beim Kreis bislang noch nicht gegeben habe. Trotz des erheblichen Aufwands seien die neun Städte und Gemeinden des Kreises, für die der Kreis die Bauaufsicht durchführt, nicht vernachlässigt worden. Nur die Städte Ahlen, Beckum, Oelde und Warendorf haben eigenständige Bauämter, die auch Baugenehmigungen erteilen. Das hat mit der Einwohnerzahl zu tun. Bürgermeister Axel Linke dankte dem Kreis für die Amtshilfe: „Das war ein Paradebeispiel für die Zusammenarbeit in der kommunalen Familie.“

Die Zusammenarbeit mit den drei städtischen Mitarbeitern (ein Verwaltungsmitarbeiter, ein Bauaufseher und ein Ingenieur), die für die Übergangsphase an den Kreis ausgeliehen waren, habe hervorragend geklappt. Das betonten sowohl der Landrat als auch Baudezernent Carsten Rehers und Bauamtsleiter Sigurd Peitz. Es gab keine „Extra-Soko Warendorf“. Die Arbeit sei auf 40 Köpfe in der Bauverwaltung verteilt gewesen. Bei den Bürgern und Architekten, die im vergangenen halben Jahr das Kreishaus statt das städtische Bauamt aufsuchten, sei es egal gewesen, so der Landrat, wer die Bauanträge genehmigte. Viel wichtiger sei für die Bürger die Frage gewesen: „Wie kriegen wir es hin?“