Proben gehen in die heiße Phase

„Wir bauen das ehemalige Sophienstift, das unter vielen Protesten in den achtziger Jahren abgerissen wurde, naturgetreu auf den Emsinseln neu auf. Damit nehmen wir der Stadt jegliche weitere Nutzungsmöglichkeiten“, verriet Agnes Krühler vom Organisationsteam der Theatergruppe schmunzelnd. Humorvolle Sketche, die nahtlos ineinander übergehen, viel Musik und Herzblut erwartet die Zuschauer. Die talentierten Schauspielerinnen treffen sich seit Anfang Januar zwei Mal die Woche, um dem Stück den letzten Schliff zu geben.

Insgesamt elf Frauen schlüpfen im Laufe der Vorführung immer wieder in unterschiedliche Rollen, um das Publikum zu begeistern. Auf der Bühne werden Klaudia Bexte, Anke Böckenkötter, Bettina Daut, Barbara Feidieker, Nicole Gräffker, Waltraud Gräffker, Mechthild Hove­stadt, Andrea Kettler, Petra Kirscht, Agnes Krühler und Anja Kummetz stehen. Unterstützt werden sie dabei von Monika Lucht, die als Souffleurin bei Texthängern weiterhilft. Hinter der Bühne sind Renate Markham und Anna Gryczka für die Maske verantwortlich. In Gemeinschaftsarbeit wurde das Bühnenbild von Maria Wöstmann und Agnes Krühler gemalt. Die Firma „Raimund und Otto Gräffker“ wird sich auch in diesem Jahr wieder ehrenamtlich um die Licht- und Tontechnik kümmern.

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigt, dass Interessierte beim Kartenkauf schnell sein müssen. Im Vorjahr waren alle fünf Vorstellungen restlos ausverkauft. Der Kartenvorverkauf findet am Samstag, 2. Februar, von 10 bis 11.30 Uhr und am Dienstag, 5. Februar, ab 9.30 Uhr im Pfarrheim St. Marien statt. Danach können die Tickets ausschließlich noch telefonisch bei Hedwig Wittkamp unter ✆ 0 25 81/82 41 bestellt werden. Bei dem Preis von zwölf Euro werden bei den Nachmittagsvorstellungen Kaffee und Kuchen serviert, bei den Abendvorstellungen ein kleiner Imbiss. Alle Vorführungen werden im großen Saal des Kolpinghauses gespielt. Die Spieltermine lauten: 13. Februar 14.30 Uhr und 19.30 Uhr, 14. Februar 18.30 Uhr sowie am 15. Februar um 14.30 Uhr und 19.30 Uhr.