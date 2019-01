SPD gibt „Schwarzen Peter“ an Bürgermeister zurück

Keineswegs kommentarlos nimmt SPD-Ratsherr und Sprecher seiner Fraktion im Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschusses, Andreas Hornung zur Kenntnis, dass die Bauaufsicht zum 1. Februar vom Kreis wieder zurück an die Stadt Warendorf geht. Erst einmal begrüße die gesamte Fraktion die Entwicklung und wünsche dem Bürgermeister, dem Baudirektor und sämtlichen Mitarbeitern der Bauverwaltung von Herzen eine gute Hand bei der künftigen Bearbeitung der Bauanträge und Anfragen, so Hornung in einer Stellungnahme, die unserer Zeitung vorliegt.

Wie berichtet, war die Stadt aufgrund eines Personalengpasses im vergangenen Jahr nicht mehr in der Lage gewesen, Bauanträge zu bearbeiten und hatte den Kreis um Amtshilfe bis zum 31. Januar diesen Jahres gebeten. Die politische Diskussion um die Personalnot im städtischen Bauamt habe einen „immensen Flurschaden“ hinterlassen und „dem Ansehen der Stadt sehr geschadet“, hatte Bürgermeister Axel Linke jüngst beim Pressegespräch im Kreishaus gesagt.

Diese Einschätzung, so Hornung, weise die SPD zurück: „Hier verwechselt der Bürgermeister in unvertretbarer Weise Ursache und Wirkung. In den vergangenen Jahren haben nicht nur die Vertreter der städtischen Politik, sondern auch viele Bürger sowie Fachleute und Architekten den Eindruck gewonnen, dass es bei der Bearbeitung von Bauanträgen und Anfragen nicht selten zu Engpässen und unvertretbar langen Bearbeitungszeiten gekommen ist.“

Insofern sei es sicherlich richtig gewesen, dass die Stadt wegen des sich zuspitzenden personellen Notstandes auf den Kreis Warendorf zuging, so Hornung weiter. Die damit verbundene Verwaltungsvorlage habe deutliche Hinweise enthalten, so Hornung, dass es Bürgermeister und Verwaltung seinerzeit nicht ungelegen gewesen wäre, wenn sich der Stadtrat nach einer Überprüfungszeit dafür ausgesprochen hätte, die Bauaufsicht auf Dauer beim Kreis zu belassen. „Damit wäre ein weiterer Kernbereich der städtischen Verwaltungszuständigkeit outgesourced worden.“ Die SPD-Fraktion – aber auch andere Ratsfraktionen – hätten seinerzeit deutlich Kritik geäußert und eine erhebliche Anstrengungen des Bürgermeisters gefordert und erwartet, um die Bauaufsicht nach dem befristeten Zeitraum wieder zurück ins städtische Bauamt zu holen. Dass es dem Bürgermeister und der Verwaltung gelungen sei, den personellen Engpass zu schließen und dadurch die Bauaufsicht wieder in voller städtischer Verantwortung durchzuführen, sei lobenswert.

Die SPD werde Verständnis dafür haben, dass mit Stichtag 1. Februar nicht sofort wieder alles glatt läuft bei der Bearbeitung der Bauanträge im städtischen Bauamt. „Kein Verständnis haben wir aber dafür“, so Hornung, „wenn der Bürgermeister meint, uns den Schwarzen Peter für die zurückliegende Entwicklung zuweisen zu können.“