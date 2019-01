Wohnen in ehemaliger Gaststätte

Das Bauprojekt an der Lüninger Straße 12-14 ist auf der Zielgeraden. Der Blick hinter den Bauzaun verrät: hier passiert einiges. Aus einem in die Jahre gekommenen Gebäude-Ensemble, das mit seiner Fassade schon gezeichnet war von einer Stilmixtur vergangener Bau-Jahrzehnte, ist jetzt ein frischer und moderner Wohngebäude-Komplex geworden. In der Fassadengestaltung angepasst an die Verhältnisse der Warendorfer Altstadt und das Ganze mit einem funktional ausgerichtetem Wohnkonzept für die Innenbereiche.

Dass diese Verwandlung eine echte Herausforderung sowohl für den Investor war, der nicht mit Namen genannt werden möchte, als auch für das betreuende Architekturbüro unter der Federführung von Carl Altefrohne ist unschwer nachzuvollziehen.

„Jetzt laufen noch die letzten Arbeiten, insbesondere im Innenhofbereich, wo eine Begrünung vorgesehen ist“, teilt Altefrohne auf WN-Nachfrage mit. Auch die Gebäudelücke hinter dem kleineren der beiden Gebäude ( Verlängerung Mühlenstraße) werde noch geschlossen. „Das war auch der Stadt wichtig, dass hier keine Baulücke entsteht“, erläutert der Architekt.

In dem neu erschlossenen Innenhof werden jetzt noch die geplanten Balkone angebracht. Und nach Schließung der Baulücke wird sozusagen on top noch eine Dachterrasse errichtet. Der Weg von dem ehemaligen Gaststätten-Gebäude, das obendrein zum Innenhof hin auch noch über einen erdgeschossigen Anbau verfügte, in dem unter anderem die damalige Gaststättenküche untergebracht war, hin zu einem modernen Wohngebäude-Komplex inmitten einer historischen Altstadt war aufwendig.

Auch die Fakten, dass das Gebäude unter Denkmalschutz steht und die Planungen mit dem Amt für Denkmalpflege und dem Landschaftsverband abzustimmen waren, mussten im Zuge der Planungen Berücksichtigung finden.

„Natürlich tauchten immer wieder diverse Überraschungen auf, manche Fachwerkbereiche waren marode. Aber wir haben keine wirklich großen Katastrophen vorgefunden und das ganz gut gemeistert“, zieht Altefrohne Bilanz.

Beispielsweise fand sich unter den Riemchen-Verblender-Steinen des Eckhauses noch der alte Putz und auch die Fachwerk-Konstruktion. „Diese wurde erhalten“, sieht Altefrohne darin letztlich auch den Reiz einer solchen Baumaßnahme. Natürlich immer in Abstimmung mit dem Denkmalamt. „Wir haben viele erhaltenswerte Wände und Strukturen gefunden.

Das erforderte zum Teil sehr sensibles Arbeiten – allein, was die Statik betrifft. Die alten Wände wurden nicht abgerissen. Doch dank des vorhandenen Raumschnitts mit dem großen Saal in der ehemaligen Gaststätte, konnten wir durch die Ergänzung neuer Wände auch einen modernen Raumzuschnitt für die neuen Wohnungen schaffen.“ Beispielsweise gibt es jetzt Wohnungen, die auf unterschiedlichen Höhen liegen und in denen die historischen Fachwerkwände partiell geöffnet wurden. „Das strahlt dann natürlich eine besondere Atmosphäre aus“, erläutert der Warendorfer Architekt.

Der ehemalige erdgeschossige Anbau für den Sanitär- und Küchenbereich der einstigen Gaststätte, der einen großen Raum in dem früheren Innenhof eingenommen hat, eröffnete durch seinen Abriss die Möglichkeit, einen kleinen Stadtgarten mit Innenhof-Charakter zu schaffen – eine grüne Oase in der Altstadt. In eineinhalb Jahren Bauzeit ist ein modernes Wohngebäude-Ensemble mit sieben Wohnungen entstanden, die eine Größenordnung von 40 bis 120 Quadratmetern haben, teilweise mit Zugang zum Garten, eigenem Balkon oder Dachterrasse.

Wann die Wohnungen bezugsfertig sein werden, konnte Altefrohne noch nicht zu sagen.