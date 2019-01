Ziemlich beste Freunde

Die Session hat kaum begonnen, da wird Prinz Fritz „mit tz wie Tür zu“, der neuen Tollität der KG Silber-Blau und damit Teil des Dreigestirns, ganz weh ums Herz, wenn er nur das Wort „Aschermittwoch“ hört. Kein Zweifel: Fritz Gembries und seine Mitstreiter Rainer Klemann, der den Bauern gibt, und Leo Buller, der den Part der bezopften Jungfrau „Leonie“ übernommen hat, sind mit Herzblut bei der Sache. Schon nach der Pripro sei ihnen klar gewesen, dass sie sich schwarz geärgert hätten, wenn Fritz Gembries sich vor rund eineinhalb Jahren nicht darauf eingelassen hätte, in der Session 2018/19 für die KG Silber-Blau als Prinz anzutreten, erzählen die Karnevalisten. „Wir sind überall so gut aufgenommen worden.“

Seine Bereitschaft, die Prinzenrolle zu übernehmen, hatte der 62-Jährige seinerzeit allerdings an eine Bedingung geknüpft: Seine ziemlich besten Freunde Rainer Klemann und Leo Buller sollten ihm zur Seite stehen – und zwar im Jubiläumsjahr der seit elf Jahren bestehenden Karnevalsgesellschaft. Der Präsident der KG Silber-Blau und seine Vorstandskollegen waren sofort Feuer und Flamme. Warum nicht mal ein Dreigestirn nach einer ganzen Reihe von Prinzen und Prinzessinnen und einem Prinzenpaar? Zum Jubiläum passte das wie die Kirsche aufs Sahnehäubchen der Geburtstagstorte.

„Nach zwei Tagen war alles perfekt“, blicken Prinz, Bauer und Jungfrau zurück, die seit ihrer Jugend befreundet sind, nicht nur in Sachen Humor auf einer Wellenlänge liegen und bei allen Auftritten einander gekonnt die Bälle zuspielen. „Eigentlich erstaunlich, dass alle so lange dicht gehalten haben“, wundert sich Fritz Gembries über die Verschwiegenheit der zuvor Eingeweihten. „Ich habe die Green Card von meinem Chef bekommen. Ich darf arbeiten, wenn ich Zeit und Lust habe“, scherzt der Fachmann für Betonsanierungen- und Instandsetzungen. Für das Unternehmen VSB infra in Dortmund ist Gembries 220 Tage im Jahr auf Montage, kümmert sich schwerpunktmäßig um Brückensanierungen. Fritz I. ist seit 35 Jahren verheiratet, hat eine 34-jährige Tochter und einen elf Monate alten Enkel, der dem Vernehmen nach schon Helau sagt und noch deutlicher „Opa, Schalke“. In seiner Freizeit frönt der Prinz, der lange im TuS Fußball spielte, dem Golfspiel, im Winter läuft er Ski. Außerdem moderiert er seit dem Sendestart von Radio WAF Sportübertragungen. Und dass seine Firma demnächst ihren Sitz von Dortmund nach Gelsenkirchen verlegt, freut den Schalke-Fan ganz besonders.

Karnevalistische Erfahrungen? Aber hallo. Gembries hat für die Nachbargemeinschaft Spillenbaum schon häufiger in der Bütt gestanden und auch Karnevalsveranstaltungen moderiert. An der KG Silber-Blau bewundert er, in welch kurzer Zeit der Verein gewachsen ist und welch attraktives Programm er in den zurückliegenden Jahren stets auf die Beine gestellt hat.

Volle Rückendeckung von seiner „Regierung“ daheim, aber auch von seinem Arbeitgeber, der DSV Air& Sea

GmbH in Westerkappeln, einem globalen Transport- und Logistikdienstleister mit weltweit über 40 000 Mitarbeitern, bekam auch Speditionskaufmann Rainer Klemann. Der 60-Jährige ist seit 25 Jahren verheiratet und stolzer Vater dreier Töchter, 24, 22 und 18 Jahre alt. Die Älteste studiere zurzeit in Amsterdam, erzählt er, die Zweitjüngste wohne heimatnah, die Jüngste sei für ein Jahr als Au Pair in San Francisco und verpasse daher nun leider das närrische Geschehen in der Heimat. Wie auch Fritz Gembries und Leo Buller ist der 1,93 Meter große Bauer („Ohne Federn!“) dem TuS eng verbunden, spielte lange Fußball in der ersten Mannschaft, lief Ski und spielte Squash, bis die Knie nicht mehr wollten.

Seither lässt es der Schalke-Fan, wie Fritz Gembries Mitglied beim FC Knappen

(„Mit dem Prinzen verbindet mich eine Seelenverwandtschaft und wir haben häufig Diskussionen mit der Jungfrau“), es in seiner Freizeit etwas ruhiger angehen, hört Musik und liest. Wie Prinz und Jungfrau gehört auch der aus einer karnevalsverrückten Familie stammende Bauer Rainer I. (Daggi I. ist seine Schwester, Gregor I. (Kaldewey) sein Schwager) selbstverständlich dem Bürgerschützenverein an. Im Kegelclub „Die kleinen Strolche“ trifft er regelmäßig Leo Buller.

Der 64-Jährige Großhandelskaufmann war 46 Jahre lang bei der Firma L. Stroetmann in Münster beschäftigt: „Von der Ausbildung bis zur Rente.“ Leo Buller ist seit 38 Jahren verheiratet, hat einen 36-jährigen Sohn und zwei Töchter, 34 und 33 Jahre alt. Die Kinder, erzählt er, lebten in Appelhülsen, Beelen und Emsbüren. Eigentlich müsste Buller, der früher beim TuS geturnt hat, nun reichlich Zeit für seine Hobbys, das Kegeln, Motorrad fahren und das plattdeutsche Theater – er ist Mitglied der Kolping-Laienspielschar – haben, teilt aber das Schicksal vieler Pensionäre: „Ich habe jetzt noch weniger Zeit als vorher.“ An seiner Rolle als Jungfrau „Leonie“ findet er offenbar großes Vergnügen: „Ich durfte den Bürgermeister küssen. Das dürfen andere nicht.“

Allerdings hat das Frausein auch Tücken. Er dürfe nur kleine Schritte machen, und beim Toilettengang stelle sich ihm regelmäßig die Frage, ob die Jungfrau die Damen- oder aber die Herrentoilette aufzusuchen hat. Und spätestens seit ihrem ersten öffentlichen Auftritt weiß Jungfrau Leonie I., dass Frau sich vor dem Zubettgehen abschminken muss: „Ich lag schon eine Stunde im Bett, als mir auffiel, dass ich mich nicht abgeschminkt hatte“, erzählt ihre Lieblichkeit, die einem echten Promi den Kopf verdreht hat. Bei einer Karnevalsveranstaltung in Münster, in der man das Dreigestirn zunächst für Besuch aus dem Rheinland hielt, traf Leonie auf Skateboard-Papst Titus Dittmann. Dieser war hin und weg und bekannte freimütig: „Du bist die schärfste Jungfrau, die ich je gesehen habe.“

Komplimente wie diese hört Rainer Klemann zwar nicht, gleichwohl kommt er in letzter Zeit während der närrischen Auftritte regelmäßig mit Hausfrauen ins Gespräch, die ihn am liebsten für den bevorstehenden Frühjahrsputz anheuern würden, lassen sich doch mit den langen Federn der Narrenkappe Ecken und Decken hervorragend von lästigen Spinnweben befreien.

Aber natürlich hat das Trio Wichtigeres zu tun. „Zu Jahresbeginn hatten wir 54 Dates auf dem Zettel. Mittlerweile sind einige dazu gekommen“, erzählt Fritz Gembries. Dazu gehörten auch spontane Geburtstagsbesuche bei Freunden. Kürzlich war auch eine Visite im Krankenhaus angesagt. Das Pflegepersonal sei zwar sogleich geflüchtet, erzählen die Jecken. Auf den Heilungsprozess bei seiner Frau habe sich der Auftritt aber auf jeden Fall positiv ausgewirkt, ist Leo Buller überzeugt. Neben dem Rosenmontagszug wird der Ausflug zum „Närrischen Landtag“ in Düsseldorf, gewiss ein weiteres Highlight, dem Jeckensekretär Eckhard Nergert mit einer gewissen Spannung entgegensieht: „Ein Dreigestirn in Düsseldorf – das ist doch wie Dortmund auf Schalke.“

Geht es nach Rainer Klemann, könnte sich die KG Silber-Blau nach der Session die Suche nach einer neuen Tollität schenken: „Wir wechseln einfach nächstes Jahr die Positionen“, schlägt er vor. Das scheint Leo Buller zu gefallen: „Ist das eigentlich machbar?“