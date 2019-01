Zeitreise: 50 Jahre in Tanzbildern

Warendorf -

In monatelanger Arbeit haben die Aktiven des WaKaGe-Balletts eine Fotoschau zusammengestellt, die ab Dienstag, 29. Januar, 19.11 Uhr, in den Räumen des Modehauses Ebbers an der Münsterstraße zu sehen sein wird. Die Bilder zeichnen 50 bewegte Jahre nach. Untermalt wird die feierliche Eröffnung, zu der alle Interessenten willkommen sind, von einigen Darbietungen der ­­Balletts, ehe Julia Altefrohne für die Tanzgruppen und WaKaGe-Präsident Hermann-Josef Schulze Zumloh für den Gesamtverein einige Grußworte sprechen werden