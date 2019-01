In der Everword-Grundschule sind im Rahmen einer Projektwoche die Zahnmedizinischen Fachangestellten der Freckenhorster Zahnarztpraxis Dr. Ernst Finkener, Natalia Heinrichs und Petra Achtermann, täglich für einige Stunden zu Gast, um den Schülern der Klassen 1 bis 4 alles Wissenswerte rund um das so wichtige Kauwerkzeug zu vermitteln. Sie besuchen außerdem die Bodelschwinghschule und die Kindergärten Müssingen und Rosenstraße. Beim Besuch der Klasse 4a der Everwordschule (Klassenlehrerin Karin Möllmann), war zu beobachten, mit welchem Eifer es in den Lehrstunden zuging.

Beispielsweise wurde eigene Zahnpasta in einem kleinen Töpfchen hergestellt. Zur Rezeptur gehören: 1 Teelöffel Glyzerin, 1 gehäufter Teelöffel Schlemmkreide und 1 Käsespickerspitze Fluorid. Fluorid ist zwar ein Gift, es ist aber in kleinster Dosierung zum Schutz vor der bekannten Infektionskrankheit Karies gut geeignet, erfuhren die Jungen und Mädchen.

In fünf Gruppen konnten die Kinder an großen Zahnprothesen die Pflege mit Zahnbürsten üben, bekamen die KAI-Technik (Kaufläche – Außenfläche – Innenfläche) oder den Aufbau eines Zahns erklärt, erfuhren wie Karies entsteht und die Zuckerlaktose (Säure) wirkt, oder konnten ihre eigene Wunsch-Zahnpastatube entwerfen und ihrer Zahnpasta eine Geschmacksnote Pfefferminzöl, Orangenöl, Thymianöl oder Zitronenöl (jeweils 1-2 Tropfen) verleihen.

Nach der Unterrichtung fassten die Schüler das Gelernte als Reflektion an der Tafel zusammen. Ihnen ist bewusst geworden, dass die Zahnpflege zum Leben gehört wie das Aufstehen und das Zubettgehen.