Neuwarendorf -

„Neuwarendorf ist bereit – mit Vollgas durch die Narrenzeit“, unter diesem Motto stand am Samstag das karnevalistische Winterfest des Schützenvereins Neuwarendorf. Tatsächlich wurde das Fest im Hause Allendorf zu einer Vollgasveranstaltung, die mit einem pickepackevollen Programm und so viel Musik wie selten zuvor, was die rund 200 Karnevalisten selten auf ihren Plätzen hielt.