Krieg ist ein gutes Geschäft

Der Dramatiker Bertolt Brecht schrieb „Mutter Courage und ihre Kinder“ 1938/39 im schwedischen Exil. Das Stück spielt im Dreißigjährigen Krieg zwischen 1624 und 1636. Die Burghofbühne Dinslaken brachte am Samstag das Schauspiel „Mutter Courage und ihre Kinder“ auf die Bühne des Theater am Wall.

Obwohl die Inszenierung sich an die originalen Textvorlagen hält, bekommt das Publikum eine Fassung zu sehen, die an die medienträchtigen Kriege im Irak oder Syrien erinnert. Apropos Medien: Über einen Flachbildschirm wird das Publikum in „Courage TV“ über die Fakten und den Weitergang der Geschehnisse im Stück informiert.

Die Bühne ist in ein schneidend helles Licht getaucht. Es gibt keine Szenenwechsel, keine Pause, kein entrinnen.

Erzählt wird die Geschichte der Marketenderin Mutter Courage (Christiane Wilke), die versucht, ihr Geschäft mit dem Krieg zu machen. Gemeinsam mit ihren Kindern zieht sie dem Krieg und seinen Truppen hinterher. Sie verkauft den Soldaten ohne Rücksicht auf Verluste und Moral alles, was diese vermeintlich brauchen, um zu siegen oder zumindest das eigene Leid zu betäuben. Der Feldprediger (Arno Kempf) versucht vergebens auf sie einzuwirken. Auch der Koch (Philip Pelzer) und Yvette (Jasmina Music) können sie nicht beirren.

Julia Sylvester ist als Kattrin in einer stummen Rolle zu sehen. Eindrucksvoll und immer präsent „erzählt“ sie wortlos ihre Geschichte.

Mutter Courage will Kriegsgewinnlerin sein in einer Welt, in der das Recht des Stärkeren gilt und das Primat der Ökonomie Mitgefühl, Solidarität und Menschlichkeit verdrängt. Doch am Ende kann auch Mutter Courage ihre ganz persönliche Schlacht nicht gewinnen. Sie verliert ihre Kinder Elif (Gareth Charles), Schweizerkas (Jonathan Dorando) und Kattrin (Julia Sylvester) und alles, was sie hat, durch einen Krieg, den sie selbst befördert hat.

Die Akteure tragen weiße T- Shirts und rote Trainingshosen – Unschuld und Blut - und katapultieren das Stück mit besonderer Fragestellung in die Jetztzeit. Wie eine Gruppe von Rappern sehen sie aus. Die beiden Mikrofone auf der Bühne werden rege genutzt. Allerdings nicht mit Rap, sondern mit der Musik von Paul Dessau. Mit den durch Mikro gesprochenen Monologen, können die Protagonisten im Stück in Distanz zu sich selbst gehen. Ein genialer Schachzug.

Nur der Feldhauptmann (Malte Sachtleben) sticht mit grauem Anzug und Aktentasche heraus.

André Rößler hat für seine Inszenierung Stilmittel gewählt, die auf den ersten Blick harmlos erscheinen und doch den Krieg bildhaft machen. Spanngurte verdeutlichen die zurück gelegten Wege aber auch Gefangennahme und Folter – alles durchchoreografiert wie in einem Tanz.

Ihre Waffen sind Toaster und ihre Munition besteht aus Weißbrot, was in Stücken und Scheiben über die Bühne bis ins den Zuschauerraum fliegt.

Als dann plötzlich nichts mehr weiter geht, wird Sachtleben zum Moderator. „Wir spielen jetzt „Hau den Schweizerkas“, kündigt er an und holt sich Angelina auf die Bühne. Sie ziert erst und will den theaterblut getränkten Schwamm nicht nehmen. Für 250 Euro fallen dann die Hemmungen und Angelina klatscht ihm die rote Suppe ins Gesicht. Jeder hat seinen Preis.

Die Inszenierung ist schwer und leicht zugleich und fordert Akteuren und Publikum so einiges ab. Vergessen wird sie sicher niemand so schnell.

Beate Trautner